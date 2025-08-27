3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Samsun'da Başladı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Samsun'da başladı.

Tütün İskelesi önünde başlayan bisiklet turu 4 gün 4 etap olarak gerçekleştirilecek. Turnuvaya 23 ülkeden 109 bisikletçi katıldı. Bisikletçiler, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'ü geçerek, Çarşamba ilçesinde birinci gün etabını tamamlayacak. Daha sonra Terme, Salıpazarı, Ladik, Havza, Vezirköprü, Asarcık, Kavak, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde tur atarak 4 etabı tamamlayacak. Yarışma 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tütün İskelesi'nde sona erecek. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startını Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir verdi.

Tur sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, "Bu yıl yarışmanın amacı 'Dumansız Hayat' mottosu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sona erecek yarışmayla Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Aynı zamanda Samsun'un tarihi güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun puanlı bir yarışmasıdır. 23 ülkeden 5 kıtadan 109 yarışmacı katıldı. Bu büyük bir başarıdır" dedi.

Samsun'u gençlere sevdirmek ve şehri tanıtmak olduğunu belirten SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşcı ise yarışmaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.