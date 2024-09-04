3. Lig takımından rekor transfer! Süper Lig ekiplerini bile geride bıraktı

İngiltere'nin 3. Lig seviyesi olan League One'da yer alan Birmingham City, rekor transfer harcaması yaptı. Lig tarihinin en yüksek bonservis bedellerini ödeyen Birmingham City, Manchester City'nin yanı sıra Süper Lig'den 18 takımı da geride bıraktı.

3 TRANSFERLE REKOR KIRDI

Birmingham City yaptığı 3 transferle League One'da rekor kırdı. İngiliz ekibi, Fulham'dan Jay Stansfield'ı 17.8 milyon euroya kadrosuna kattı. Jay Stansfield geçen sezon 43 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti. Birmingham'ın dikkat çeken diğer transferleri ise 4.15 milyon euroya Christoph Klarer ve 4 milyon euroya Willum Thor Willumsson oldu.

Jay Stansfield

SÜPER LİG'DEN SADECE FENERBAHÇE'Yİ GEÇEMEDİ

İngiliz ekibi, transfere toplam 35.5 milyon euro harcama yaparak kadrosuna 17 futbolcu kattı. Birmingham böylece transfere 25 milyon euro harcayan Premier Lig ekibi Manchester City'yi de geride bıraktı. İngiliz ekibi ayrıca, transfer harcamasıyla Süper Lig'de mücadele eden 18 takımı da sollarken sadece 49.56 milyon euro harcama yapan Fenerbahçe'yi geçemedi.

HEDEF PREMIER LİG

Transfermark'ta yer alan habere göre, 2023 yılında kulübü satın alan ABD'li iş insanı Tom Wagner, kulübe 60 bin kişilik yeni bir stadyum yaptırmayı ve Premier Lig'e geri dönmeyi hedefliyor. NFL'in efsane isimlerinden Tom Brady'de kulübe yatırım yapan isimlerden. Büyük yatırımlar sonrası Birmingham City, League Ona'da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor.