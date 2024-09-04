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3. Lig takımından rekor transfer! Süper Lig ekiplerini bile geride bıraktı

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İngiltere League One'da mücadele eden Birmingham City, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çekti. 18 Süper Lig takımından daha fazla transfer harcaması yapan Birmingham City, sadece Fenerbahçe'yi geçemedi. 3. Lig takımı, Premier Lig ekibi Manchester City'yi de geride bıraktı.

İngiltere'nin 3. Lig seviyesi olan League One'da yer alan Birmingham City, rekor transfer harcaması yaptı. Lig tarihinin en yüksek bonservis bedellerini ödeyen Birmingham City, Manchester City'nin yanı sıra Süper Lig'den 18 takımı da geride bıraktı.

3 TRANSFERLE REKOR KIRDI

Birmingham City yaptığı 3 transferle League One'da rekor kırdı. İngiliz ekibi, Fulham'dan Jay Stansfield'ı 17.8 milyon euroya kadrosuna kattı. Jay Stansfield geçen sezon 43 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti. Birmingham'ın dikkat çeken diğer transferleri ise 4.15 milyon euroya Christoph Klarer ve 4 milyon euroya Willum Thor Willumsson oldu.

3. Lig takımından rekor transfer! Süper Lig ekiplerini bile geride bıraktıJay Stansfield

SÜPER LİG'DEN SADECE FENERBAHÇE'Yİ GEÇEMEDİ

İngiliz ekibi, transfere toplam 35.5 milyon euro harcama yaparak kadrosuna 17 futbolcu kattı. Birmingham böylece transfere 25 milyon euro harcayan Premier Lig ekibi Manchester City'yi de geride bıraktı. İngiliz ekibi ayrıca, transfer harcamasıyla Süper Lig'de mücadele eden 18 takımı da sollarken sadece 49.56 milyon euro harcama yapan Fenerbahçe'yi geçemedi.

3. Lig takımından rekor transfer! Süper Lig ekiplerini bile geride bıraktı

HEDEF PREMIER LİG

Transfermark'ta yer alan habere göre, 2023 yılında kulübü satın alan ABD'li iş insanı Tom Wagner, kulübe 60 bin kişilik yeni bir stadyum yaptırmayı ve Premier Lig'e geri dönmeyi hedefliyor. NFL'in efsane isimlerinden Tom Brady'de kulübe yatırım yapan isimlerden. Büyük yatırımlar sonrası Birmingham City, League Ona'da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

3. Lig takımından rekor transfer! Süper Lig ekiplerini bile geride bıraktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Birmingham City Fenerbahçe Birmingham Futbol Finans Spor

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