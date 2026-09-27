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3. Lig'de Fatsa Belediyespor, Gemlik Sümerbey ve Malatya Yeşilyurtspor lider oldu

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Nesine 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlanınca 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta Gemlik Sümerbey, 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor liderliği devraldı. Balıkesirspor deplasmanda Eskişehirspor'a 7-1 yenilirken Malatya Yeşilyurtspor sahasında Adanaspor'u 8-0 mağlup etti.

Nesine 3. Lig'de sona eren 4. hafta maçlarının ardından 1. Grup'da Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta Gemlik Sümerbey, 3. Grup'ta ise Malatya Yeşilyurtspor liderliği devraldı.

1. Grup'ta yedişer puanı bulunan lider Pazarspor ile averajla ikinci sırada yer alan Küçükçekmece Sinopspor, haftayı yenilgiyle kapattı. İkişer puan gerisindeki takipçilerinden Ordurspor 1967 ve Fatsa Belediyespor ile kazanarak puanlarını 8'e çıkardı. İki Ordu temsilcisinden Fatsa Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

2. Grup'ta lider Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor karşısında 7-1'lik farklı bir mağlubiyet yaşayarak 9 puanda kaldı. Dokuz puanla ikinci sırada bulunan Gemlik Sümerbey ise sahasında Bursa Yıldırımspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti. Bu sonucun ardından Gemlik temsilcisi liderliğe yükseldi.

3. Grup'ta ise Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor, Niğde Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor, 4'te 4 yaparak yollarına kayıpsız devam etti. Sahasında Adanaspor'u 8-0 yenen Malatya temsilcisi, averajla liderliğe yükseldi. Haftaya lider giren Bitlis 1916 ise yenilerek 7. sıraya geriledi.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.FATSA BELEDİYESPOR42207258
2.ORDUSPOR 196742207348
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR42205238
4.KARADENİZ EREĞLİ 198042203128
5.KARTAL BULVAR KARTALİMEN42118447
6.PAZARSPOR42116247
7.KARABÜK İDMANYURDU421146-27
8.GALATASPOR41305326
9.TOKAT BELEDİYESPOR41217615
10.AMASYASPOR41214405
11.GÖLCÜKSPOR41125504
12.İNKILAP FUTBOL411259-44
13.YALOVA FK 774112510-54
14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR30304403
15.SİLİVRİSPOR410326-43
16.BEYKOZ ANADOLUSPOR302123-12
17.ZONGULDAKSPOR401348-41
18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ401327-51

2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GEMLİK SÜMERBEY431071610
2.ETİMESGUTSPOR43016159
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR43019549
4.BALIKESİRSPOR430112939
5.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR42208358
6.BURSA YILDIRIMSPOR42205238
7.ESKİŞEHİRSPOR421113677
8.GAZİEMİR G.O.G.42026516
9.BİGASPOR41217525
10.SÖKE 197041214315
11.UŞAK SPOR A.Ş.41217705
12.ALTAY41215505
13.BUCASPOR 1928410349-53
14.1922 AKŞEHİRSPOR4103410-63
15.KARŞIYAKA402235-22
16.KEPEZSPOR .402227-52
17.DENİZLİ İDMANYURDU 1959402218-72
18.ALANYA 12214004113-120

3. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR44001311212
2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR4400102812
3.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR4400103712
4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR4310102810
5.AÇIKALIN ERCİYES 38431052310
6.EJDEROĞLU KIRŞEHİR430112399
7.BİTLİS 191643019369
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU420256-16
9.AĞRI 1970411223-14
10.1964 SİLİFKESPOR411247-34
11.ADANA ADALETGÜCÜ31027523
12.AYOS OSMANİYESPOR410359-43
13.KARAMAN FK410337-43
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR410329-73
15.KIRIKKALE FK401338-51
16.DİYARBEKİRSPOR401316-51
17.ADANASPOR4004218-160
18.YENİ MALATYASPOR300309-9-3
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
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