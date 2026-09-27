3. Lig'de Fatsa Belediyespor, Gemlik Sümerbey ve Malatya Yeşilyurtspor lider oldu

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Nesine 3. Lig'de sona eren 4. hafta maçlarının ardından 1. Grup'da Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta Gemlik Sümerbey, 3. Grup'ta ise Malatya Yeşilyurtspor liderliği devraldı.

1. Grup'ta yedişer puanı bulunan lider Pazarspor ile averajla ikinci sırada yer alan Küçükçekmece Sinopspor, haftayı yenilgiyle kapattı. İkişer puan gerisindeki takipçilerinden Ordurspor 1967 ve Fatsa Belediyespor ile kazanarak puanlarını 8'e çıkardı. İki Ordu temsilcisinden Fatsa Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

2. Grup'ta lider Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor karşısında 7-1'lik farklı bir mağlubiyet yaşayarak 9 puanda kaldı. Dokuz puanla ikinci sırada bulunan Gemlik Sümerbey ise sahasında Bursa Yıldırımspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti. Bu sonucun ardından Gemlik temsilcisi liderliğe yükseldi.

3. Grup'ta ise Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor, Niğde Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor, 4'te 4 yaparak yollarına kayıpsız devam etti. Sahasında Adanaspor'u 8-0 yenen Malatya temsilcisi, averajla liderliğe yükseldi. Haftaya lider giren Bitlis 1916 ise yenilerek 7. sıraya geriledi.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.FATSA BELEDİYESPOR 4 2 2 0 7 2 5 8 2.ORDUSPOR 1967 4 2 2 0 7 3 4 8 3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 4 2 2 0 5 2 3 8 4.KARADENİZ EREĞLİ 1980 4 2 2 0 3 1 2 8 5.KARTAL BULVAR KARTALİMEN 4 2 1 1 8 4 4 7 6.PAZARSPOR 4 2 1 1 6 2 4 7 7.KARABÜK İDMANYURDU 4 2 1 1 4 6 -2 7 8.GALATASPOR 4 1 3 0 5 3 2 6 9.TOKAT BELEDİYESPOR 4 1 2 1 7 6 1 5 10.AMASYASPOR 4 1 2 1 4 4 0 5 11.GÖLCÜKSPOR 4 1 1 2 5 5 0 4 12.İNKILAP FUTBOL 4 1 1 2 5 9 -4 4 13.YALOVA FK 77 4 1 1 2 5 10 -5 4 14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 3 0 3 0 4 4 0 3 15.SİLİVRİSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3 16.BEYKOZ ANADOLUSPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2 17.ZONGULDAKSPOR 4 0 1 3 4 8 -4 1 18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ 4 0 1 3 2 7 -5 1

2. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GEMLİK SÜMERBEY 4 3 1 0 7 1 6 10 2.ETİMESGUTSPOR 4 3 0 1 6 1 5 9 3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 4 3 0 1 9 5 4 9 4.BALIKESİRSPOR 4 3 0 1 12 9 3 9 5.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR 4 2 2 0 8 3 5 8 6.BURSA YILDIRIMSPOR 4 2 2 0 5 2 3 8 7.ESKİŞEHİRSPOR 4 2 1 1 13 6 7 7 8.GAZİEMİR G.O.G. 4 2 0 2 6 5 1 6 9.BİGASPOR 4 1 2 1 7 5 2 5 10.SÖKE 1970 4 1 2 1 4 3 1 5 11.UŞAK SPOR A.Ş. 4 1 2 1 7 7 0 5 12.ALTAY 4 1 2 1 5 5 0 5 13.BUCASPOR 1928 4 1 0 3 4 9 -5 3 14.1922 AKŞEHİRSPOR 4 1 0 3 4 10 -6 3 15.KARŞIYAKA 4 0 2 2 3 5 -2 2 16.KEPEZSPOR . 4 0 2 2 2 7 -5 2 17.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 4 0 2 2 1 8 -7 2 18.ALANYA 1221 4 0 0 4 1 13 -12 0

3. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR 4 4 0 0 13 1 12 12 2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR 4 4 0 0 10 2 8 12 3.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 4 4 0 0 10 3 7 12 4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 4 3 1 0 10 2 8 10 5.AÇIKALIN ERCİYES 38 4 3 1 0 5 2 3 10 6.EJDEROĞLU KIRŞEHİR 4 3 0 1 12 3 9 9 7.BİTLİS 1916 4 3 0 1 9 3 6 9 8.YENİ MERSİN İDMANYURDU 4 2 0 2 5 6 -1 6 9.AĞRI 1970 4 1 1 2 2 3 -1 4 10.1964 SİLİFKESPOR 4 1 1 2 4 7 -3 4 11.ADANA ADALETGÜCÜ 3 1 0 2 7 5 2 3 12.AYOS OSMANİYESPOR 4 1 0 3 5 9 -4 3 13.KARAMAN FK 4 1 0 3 3 7 -4 3 14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 4 1 0 3 2 9 -7 3 15.KIRIKKALE FK 4 0 1 3 3 8 -5 1 16.DİYARBEKİRSPOR 4 0 1 3 1 6 -5 1 17.ADANASPOR 4 0 0 4 2 18 -16 0 18.YENİ MALATYASPOR 3 0 0 3 0 9 -9 -3

Kaynak: AA

Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.