26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası
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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 13-15 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan ve Çekya takımları mücadele edecek. Maçlar TBF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak. Turnuva, 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası öncesinde en önemli hazırlık turnuvası olarak kabul ediliyor.
26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 13-15 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Spor Salonu'nda 18 yaş altı kategorisinde düzenlenecek turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan ve Çekya mücadele edecek.
Turnuva, TBF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak.
Organizasyon, 22-30 Temmuz'da Sırbistan'ın Niş kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası öncesinde en ciddi hazırlık turnuvası olarak kabul ediliyor.
26. Turgut Atakol Turnuvası maç programı şu şekilde:
13 Temmuz Perşembe:
16.00 Belçika-Bulgaristan
18.00 Türkiye-Çekya
14 Temmuz Cuma:
16.00 Çekya-Bulgaristan
18.00 Belçika-Türkiye
15 Temmuz Cumartesi:
16.00 Türkiye-Bulgaristan
18.00 Çekya-Belçika