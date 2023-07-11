26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 13-15 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan ve Çekya takımları mücadele edecek. Maçlar TBF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak. Turnuva, 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası öncesinde en önemli hazırlık turnuvası olarak kabul ediliyor.