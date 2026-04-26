Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray - Fenerbahçe
SÜPER LİG
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kocaelispor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
1'İNCİ LİG
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Manisa FK
16.00 SMS Grup Sarıyer- Esenler Erokspor
16.00 Özbelsan Sivasspor - Alagöz Holding Iğdır FK
16.00 Atko Grup Pendikspor - Boluspor
16.00 Erzurumspor FK - Özbeyli Bandırmaspor
16.00 Sakaryaspor - Arca Çorum FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sipay Bodrum FK
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
13.00 Karşıyaka-Safiport Erokspor
15.30 Trabzonspor-Galatasaray MCT Technic
18.00 Bursaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol
GÜREŞ
- 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam ediyor.
MOTOGP
15.00 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4'üncü yarışında İspanya'da piste çıkacak.
CUMHURBAŞKANLIGI BİSİKLET TURU
12.30 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Çeşme-Selçuk parkuru; 23 takım ve 27 ülkeden 161 sporcunun katılımıyla start alacak.