25. saniyede geri düştüler: Nuri Şahin'in takımı Dortmund'a iç sahada büyük şok

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 16. haftasında konuk ettiği Bayer Leverkusen'e 3-2 mağlup olarak bu sezon ligde iç sahada ilk kez kaybetti.

25. SANİYEDE GOL YEDİLER

Bayer Leverkusen'in gollerini henüz 25. saniyede Nathan Tella ile 8 ve 19. dakikalarda Patrik Schick atarken Borussia Dortmund'un sayılarını 12. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile 78. dakikada penaltıdan Serhou Guirassy kaydetti.

BU SEZON LİGDE İÇ SAHADA İLK MAĞLUBİYET

Bu sezon ligde sahasında ilk kez mağlup olan ve 25 puanda kalan Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, ligdeki bir sonraki maçında Holstein Kiel deplasmanına konuk olacak. Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkararak 35 puana yükselen Bayer Leverkusen ise Mainz'ı ağırlayacak.