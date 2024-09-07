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23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Parkur Tam Not Aldı

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23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, yarışların gerçekleştirildiği Meriç Nehri'ndeki parkurun sporcu, antrenörler ve izleyicilerden tam not aldığını söyledi. İba, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, yarışların gerçekleştirildiği Meriç Nehri'ndeki parkurun sporcu, antrenörler ve izleyicilerden tam not aldığını söyledi.

Organizasyonla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan İba, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirten İba, "Hep söylüyorum, bir su damlasıyla başladı bu iş. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadarını hayal etmemiştik. Şampiyona başladı. İlk günde 28 ülkeden 600 sporcunun katıldığı eleme ve sıralama yarışları var. Yarın da final yarışları yapılacak." dedi.

İba, şampiyonaya yurt dışından katılan sporcu, antrenör ve seyircilerin parkura tam not verdiğini ifade etti.

Edirne ve Türkiye'ye yakışır bir parkur hazırlandığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Yarışlara katılanlar kendi ülkelerindeki sporcu ve otoritelerle görüntülü görüşme yaparak parkurun çok keyifli olduğunu anlatıyor. Meriç'teki parkur, boyut olarak çok büyük. Sporcular daha önce böyle bir parkurda yarışmamış. 10 kulvarı olan bir parkur burası. Parkur, sporcular için çok eşitlikçi ve adil, hiçbir yerden rüzgar almıyor. Nehrin en büyük özelliği batıdan doğuya uzanması ve ağaçlardan dolayı yan rüzgarları almaması. Kayıkhane ve tesislerin olanakları güzel, şehre çok yakın. Yarışı biten gidiyor ve tekrar geliyor. Ülke olarak sınavımızı çok iyi veriyoruz. Her şey doğru ve yolunda ilerliyor."

İba, gelecek hafta Meriç Nehri'nde Balkan Kürek Şampiyonası'nın da düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: AA / Spor

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