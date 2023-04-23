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23 Nisan etkinliğine damga vuran diyalog! Bir günlüğüne cumhurbaşkanı olan çocuğun hedefinde TFF Başkanı var

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Dolmabahçe'de depremzede çocukları kabul etti. Kabulde söz alan bir çocuğun, "Cumhurbaşkanı olduğumu varsayıyorum, ilk işim olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanını değişirdim. Fenerbahçe'nin hakemlerle sorunu var çünkü." ifadelerini kullanması etkinliğe damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti. Kabulde bir çocuğun TFF ve Fenerbahçe ile ilgili dedikleri dikkat çekti.

"İLK İŞ OLARAK TFF'NİN BAŞKANINI DEĞİŞTİRİRDİM"

Kabulde söz alan bir çocuğun, "Cumhurbaşkanı olduğumu varsayıyorum, ilk işim olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanını değişirdim. Fenerbahçe'nin hakemlerle sorunu var çünkü." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

"DEPREM BÖLGESİNDE EVLERİ ÇOK HIZLI YAPTIRIRDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir başka çocuk ise, "Cumhurbaşkanımızın yerinde olsaydım özellikle savunma sanayiine ve teknolojilerine ağırlık verirdim. Deprem bölgesinde evleri çok hızlı yaptırırdım. Uzay çalışmalarına ağırlık verirdim. Tıp alanındaki çalışmalara ağırlık verip kanser ilacının bulunmasını sağlardım." dedi.

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Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Burak Ergül:

Bu sezon 16 penaltı almışsın , diğer rakiplerin 8 , 7 , 6 penaltı almış , ofsayt çizgilerin yamuk çekilmiş , oyuncularına kırmızı verilmemiş var hakemleri lehine susmuş hala daha hakem de hakem

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Hakan Soyadi:

çocukların bile sorunu tespit ettiği şu dönemde binlerce danışmanı olanlar neden sorunları görmezden gelir daha da büyütür?

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