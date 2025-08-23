21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da Başladı

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da Başladı
Samsun'da başlayan 21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış seremonisinde Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin konuşmalarıyla hem sporculara destek verildi hem de misafirperverlik vurgulandı.

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki organizasyona Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den 600 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı konuşmada, "İstiklal Madalyalı" şehir Samsun'da gelecek yıllarda çok daha geniş ve kapsamlı organizasyonlar yapacaklarını söyledi.

Karadeniz'in misafirperverliğini göstermeye devam ettiğini belirten Huysuz, "Katılımlarından dolayı bütün sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, teknik kurulumuza ve çok kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız bir turnuva diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise Samsun'un uluslararası organizasyonlara imza atacağını ifade ederek katılımcılar ve emeği geçenlere başarı diledi.

Konuşmaların ardından bayrak geçiş töreni yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Dereci, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Türkiye Judo Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Seçkin Ofluoğlu, Samsun Judo İl Temsilcisi Serkan Süer ile iş insanlarına plaket takdim etti.

Seremoni öncesinde başlayan turnuvada, 55, 52 ve 50 kilogramda derece yapan sporculara ödülleri verildi.

21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, 25 Ağustos'ta kadar sürecek.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Spor
500
