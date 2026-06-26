Wimbledon 2026: Kura Heyecanı Başlıyor, Zeynep Sönmez Ana Tabloda

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğini yaptığı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda heyecan bugün çekilecek kuralarla başlıyor.

All England Club'da gerçekleştirilecek erkekler ve kadınlar turnuvalarının kura çekiminin TSİ 12.00'de başlaması planlanıyor.

Kura çekimi, Wimbledon'ın resmi internet sitesi ile Wimbledon'ın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Wimbledon 2026 ana tablo maçları 29 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Pazar günü oynanacak tekler finaliyle sona erecek.

Dünya sıralamasının 54'üncü sırasında bulunan Zeynep Sönmez, turnuvaya ana tablodan katılacak.

Geçen sene turnuvanın üçüncü turuna yükselmeyi başaran Sönmez, bir Türk tenisçinin bir grand slam ana tablosundaki en büyük başarısını elde etmişti.

Sönmez üçüncü turda Rus raket Ekaterina Alexandrova'ya elenmişti.

Zeynep Sönmez, Wimbledon öncesinde İngiltere'de düzenlenen Eastbourne Tenis Turnuvası'nda 25 Haziran'da oynanan çeyrek finalde Letonyalı Jelena Ostapenko'ya 6-3 ve 6-0'lık setlerle yenildi.

Sinner ve Swiatek unvanlarını korumak istiyor

Son şampiyonlar Jannik Sinner ve Iga Swiatek, Wimbledon'a unvanlarını koruma hedefiyle geliyor.

İtalyan tenisçi Sinner, geçen yıl erkekler finalinde Carlos Alcaraz'ı dört sette yenerek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanmıştı.

Swiatek ise kadınlar finalinde Amanda Anisimova'yı 6-0 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Ev sahibi İngiltere'nin en büyük umutları Jack Draper ve Emma Raducanu olacak. Raducanu ile Cameron Norrie, seri başı olmaları sayesinde dünya sıralamasındaki diğer ilk 32 oyuncuyla en erken üçüncü turda karşılaşabilecek.

Draper, Nisan ayında Barcelona'da yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa Açık ve Queen's Club turnuvalarını kaçırdı. Ancak iki kez Wimbledon şampiyonu olan yeni antrenörü Andy Murray ile Eastbourne Açık'a galibiyetle başladı.

Raducanu ise iki hafta önce Queen's Club'da finale çıkarak dünya sıralamasında ilk 32'ye girdi ve seri başı olma hakkını elde etti.

Cameron Norrie de Roland Garros'tan çekildikten sonraki ilk maçında bu hafta Hurlingham Classic'te Jannik Sinner'a yenildi.

Serena Williams geri dönüyor

Kadınlar turnuvasında özel davetle (wildcard) mücadele edecek Serena Williams da kura çekiminde yer alacak. Emeklilik kararından dönen 44 yaşındaki Williams, Wimbledon'da yedi şampiyonluk kazandı.

Yaklaşık dört yıl aradan sonra Queen's Club'da kortlara dönen Williams, Victoria Mboko ile çiftlerde ilk maçını kazandı. Ancak Mboko'nun diz iç yan bağını yırtması nedeniyle ikili turnuvadan çekildi.

Williams, bu hafta Berlin'de Karolina Muchova ile çiftlerde mücadele etti ancak ilk turda elendi.

Sporculardan ödül parası protestosu

Wimbledon 2026'da toplam ödül havuzu 64,2 milyon sterlin olarak belirlendi.

Tekler şampiyonları 3,6 milyon sterlin para ödülüne sahip olacak. Finalistler 1,8 milyon sterlin ve yarı finalistler de 900 bin sterlinlik para ödülü alacak.

Çeyrek finale yükselen tenisçiler 480 bin sterlin, son 16 turuna kalanlar 300 bin sterlin, üçüncü tura çıkanlar 185 bin sterlin, ikinci turda elenenler 126 bin sterlin, ana tablo ilk turunda elenenler ise 80 bin sterlin ödül kazanacak.

Ancak ödül havuzunda yüzde 20 artış yapılmasına rağmen ödül paylaşımı, bu yıl önde gelen tenisçiler tarafından protesto edilecek.

Bazı oyuncular, kısa süre önce düzenlenen Fransa Açık'ta turnuva öncesindeki medya etkinliklerini 15 dakika ile sınırlandırmıştı. Wimbledon'da ise bir adım daha ileri gidecekler.

Oyuncular, turnuva öncesindeki medya hafta sonunda ayıracakları süreyi sınırlamakla kalmayacak, Pazartesi günü başlayacak Şampiyona'nın ilk haftası boyunca maç sonrası medya buluşmalarını da 15 dakika ile sınırlandırmayı planlıyor.

15 dakikalık sınır, Grand Slam turnuvalarının gelirlerinin yaklaşık yüzde 15'ini ödül paralarına ayırmasını sembolik olarak temsil ediyor.

Oyuncu temsilcileri, kararın "her iki turdaki oyuncularla yapılan ayrıntılı istişarelerin ardından" alındığını belirtti.

Paris'te dünya kadınlar bir numarası Aryna Sabalenka turnuva öncesindeki basın toplantısını erken bitirmiş, Jannik Sinner ve Iga Swiatek gibi isimler de "kurallara uygun çalışma" eylemine katılmıştı.

Ancak uzun süredir oyuncu hakları konusunda açıklamalar yapan Novak Djokovic bu protestoya katılmamıştı.

Wimbledon'ı düzenleyen All England Lawn Tennis Club (AELTC), bu karardan "şaşkınlık ve hayal kırıklığı" duyduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Wimbledon'da aldığımız tüm kararların merkezinde oyuncular yer alıyor ve her yıl onlar için önemli yatırımlar yapıyoruz.

"Buna, dünya standartlarında bir oyuncu performans ortamı oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz üç yıllık dönüşüm programı kapsamında oyuncu tesislerine yaptığımız yüz milyonlarca sterlinlik yatırımlar da dahildir."

Oyuncular bu ayın başlarında, Wimbledon'ın ödül parasındaki yüzde 20'lik artışı "gerçek ve önemli bir ileri adım" olarak memnuniyetle karşılamıştı.

Oyuncuların yayımladığı açıklamada bu artış "anlamlı bir niyet göstergesi" olarak nitelendirilirken, bunun yine de bu yıl tüm Grand Slam turnuvalarından talep ettikleri turnuva gelirlerinin yüzde 16'sına ulaşmadığına dikkat çekildi.

Bu yıl Wimbledon'daki toplam ödül havuzu, turnuva tarihindeki en büyük yıllık artışın ardından 64,2 milyon sterline yükseldi.

Ancak toplam ödül havuzu, oyuncuların talep ettiği seviyenin hâlâ yaklaşık 7 milyon sterlin altında bulunuyor.

AELTC Başkanı Deborah Jevans, bu ayın başlarında BBC Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz yüzdelere bakmıyoruz. Açıkçası bunun doğru ölçüt olduğuna da inanmıyoruz.

"Bu yalnızca gelire dayalı bir ölçüt ve hiçbir maliyeti hesaba katmıyor. Bir işletmeyi bu şekilde yönetemezsiniz.

"Bizim giderlerimiz var. Altyapı yatırımları ve çim kort tenisine yaptığımız yatırımlardan zaten bahsettik.

"Neredeyse 150 yıldır faaliyet gösteren sürdürülebilir bir işletmeyi yalnızca gelire bakarak yönetemezsiniz. Bu yaklaşım kesinlikle doğru değil."

Oyuncular, Grand Slam turnuvalarının ödül paralarını turnuva gelirlerine bağlamasını istemelerinin yanı sıra, sosyal haklar fonuna katkı yapılmasını ve turnuvaların yönetiminde daha fazla söz sahibi olmayı da talep ediyor.

Oyuncular, Wimbledon'dan bu iki konuda "kayda değer bir yanıt" alamadıklarını söylüyor.

AELTC ise buna itiraz ediyor ve geçen yılın sonunda oyuncularla iletişime geçerek bir oyuncu konseyi kurulmasına yönelik görüşmeler yapılmasını önerdiğini, bu konseyin daha sonra sosyal haklar konusunu da ele alabileceğini belirtiyor.

Kulübe göre bu teklif oyuncular tarafından reddedildi.

AELTC kaynakları, oyuncuların taleplerine ilişkin görüşmelerin şampiyona sona erdikten sonra yapılmasını beklediklerini belirtiyor. Ancak anlaşmazlığa taraf olan tek kuruluşun kendileri olmadığına da dikkat çekiyorlar.

Fransa Açık'ta ödül parası artışı yüzde 9,5 olmuştu. Oyuncu temsilcileri, Fransa Tenis Federasyonu'nun iki taraf arasındaki farkı azaltacak önerilerini Wimbledon süresince sunmasını beklediklerini söylüyor.

Ayrıca 30 Ağustos'ta başlayacak ABD Açık için ödül parası teklifini hazırlayan ABD Tenis Birliği yöneticileriyle de görüşmeler yapılacak.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .