2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama karışık takım müsabakalarında Slovenya, 1069,2 puanla altın madalya kazandı. Norveç gümüş, Japonya ise bronz madalya ile tamamladı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayakla atlama karışık takım kategorisinde Slovenya, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde kayakla atlama karışık takım müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc ve Domen Prevc'in yer aldığı Slovenya, ilk turda 526,9, finalde 542,3 olmak üzere 1069,2 puanla altın madalyaya ulaştı. Slovenya, bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat altınını elde etti.

Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal ve Marius Lindvik'in temsil ettiği Norveç, 1038,3 puanla gümüş, Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi ve Ren Nikaido'dan oluşan Japonya ise 1034 puanla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
