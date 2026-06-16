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Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın biletleri satışa çıktı

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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın Antalya'daki C Grubu maçlarının biletleri satışa sunuldu. Türkiye, Danimarka, İspanya ve Yunanistan'ın yer aldığı maçlar 3-7 Aralık 2026'da oynanacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Antalya'da organize edilecek 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın (EURO 2026) biletleri satışa çıktı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya ve Türkiye'nin ortaklaşa 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenyeceği 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda C Grubu maçları ise Antalya'da oynanacak.

Türkiye, Danimarka, İspanya ve Yunanistan'ın yer aldığı C Grubu müsabakaları 3-7 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Organizasyonun Antalya etabındaki maçların biletlerinin satışına başlandı. Bu tarihi organizasyonu takip etmek isteyen sporseverler biletlerini "www.biletix.com" adresinden alabilecek.

Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın Antalya'daki maç programı şöyle:

3 Aralık Perşembe:

18.30 Türkiye-Yunanistan

21.00 Danimarka-İspanya

5 Aralık Cumartesi:

18.30 İspanya-Yunanistan

21.00 Danimarka-Türkiye

7 Aralık Pazartesi:

18.30 Türkiye-İspanya

21.00 Yunanistan-Danimarka

2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde 24 takımlı oynanacak.

Şampiyonada grup maçları Antalya'nın yanı sıra Oradea, Cluj-Napoca, Brno, Katowice ve Bratislava kentlerinde yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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