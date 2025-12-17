Sea To Sky, 2026 Dünya Şampiyonası takviminde

Uluslararası Motosiklet Federasyonu Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 2026 takvimine göre Sea To Sky Enduro Motosiklet yarışları 8-10 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 2026 takvimi açıklandı. Şampiyonanın en değerli ve en çok beğenilen yarışlarından biri olarak gösterilen Türkiye ayağı, geçmiş yıllarda dünya takviminde yer alan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı ile dünya yıldızlarını 8-10 Ekim 2026 tarihlerinde bir kez daha Antalya'da ağırlayacak.

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıtada 9 yarıştan oluşan şampiyonada, Türkiye ayağı yine takvimin en prestijli duraklarından biri olacak.

2026 yılında 9 ayaklı bir organizasyona onay veren Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM), nisan ayından ekim ayına kadar soluksuz bir şampiyona planlıyor. Birbirinden önemli ve zor etaplarıyla teknik beceriyi öne çıkaran FIM Hard Enduro Motosiklet Dünya Şampiyonası'nda Asya ayağı olan Türkiye, şampiyonanın 8. etabı olarak koşulacak.

Heyecan Fransa'dan başlayacak

FIM Hard Enduro Motosiklet Dünya Şampiyonası'nda heyecan 17-19 Nisan tarihlerinde Fransa'da 24MX Alestrem Hard Enduro ile başlayacak.

Serinin ikinci ayağı 1-3 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de Extreme XL Lagares'te devam edecek ve ardından ABD'nin Idaho eyaletindeki engebeli dağlara gidecek. Silver Kings Hard Enduro, 18-20 Haziran tarihlerinde bir kez daha Kuzey Amerika'nın en önemli Hard Enduro parkurlarından birini sergileyecek. Şampiyonanın dördüncü ayağı ise 10-12 Temmuz tarihlerinde İtalya'da Abestone Rodeo Miravalle ile yeni bir bölgede gerçekleşecek.

Yeni takvimin en önemli özelliklerinden biri, 20-22 Ağustos 2026 tarihlerinde İsveç'in Orsa Grönklitt kentinde düzenlenecek Forza Orza'nın eklenmesi olacak. Bu etapla İsveç, ilk kez FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. İsveç'teki ilk yarışın ardından şampiyona, 11-13 Eylül tarihlerinde İtalya'daki Wild Woods Extreme'de devam edecek.

Serinin 7. yarışında pilotlar, 23-26 Eylül tarihlerinde Afrika'da The Roof of Africa'da kıyasıya mücadele edecek.

Şampiyonluk mücadelesinin en kritik ve en prestijli etaplarından biri ise Türkiye'de koşulacak. Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kemer Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve şampiyonanın en özel yarışları arasında gösterilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, eşsiz manzarasıyla yine katılımcıların beğenisini toplayacak. Zorlu parkurları ve dere geçişleriyle görsel bir şölene dönüşen Sea To Sky, 8-10 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sezonun final yarışı ise 23-25 Ekim tarihlerinde 24MX Hixpania ile İspanya'da yapılacak.

Şampiyona Direktörü Ross Whitehead, dünya standartlarında bir takvim oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "2026 için hedefimiz netti; sürücüler, takımlar ve organizatörler için uygun, hayranlara unutulmaz bir sezon yaşatacak kompakt ve dünya standartlarında bir takvim oluşturmak. Dünyanın en ikonik ve zorlu arazilerinde dokuz turdan oluşan bu şampiyonanın seri için büyük bir adım olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Semih Özdemir: "Motor sporları tutkunlarının gözü ekim ayında Türkiye'de olacak"

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sea To Sky yarışları, son iki yılda olduğu gibi 2026 yılında da Dünya Şampiyonası'ndaki yerini korudu. Ülkemizde gerçekleştirilen önemli dünya şampiyonalarından biri olan organizasyon, hem Türkiye'nin tanıtımına hem de spor turizmine büyük katkı sağlamaya devam edecek. Gelecek yıl şampiyonadaki yarış sayısının artmasıyla birlikte heyecanın da 9'a katlandığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin en önemli motorsporları organizasyonlarının başında gelen Sea To Sky yarışlarında dünya yıldızları, Antalya'nın eşsiz parkurlarında mücadele ederken, motor sporları tutkunlarının gözü de ekim ayında Türkiye'de olacak" dedi. - İSTANBUL