Arjantin 2026'ya Son Şampiyon Olarak Gidiyor

2026 FIFA Dünya Kupası'na 'son şampiyon' ünvanıyla katılacak Arjantin Milli Takımı, tarihinde 4. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le eşleşen Arjantin Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Arjantinli teknik adam Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı "Tangocular", Güney Amerika Elemeleri'ni ilk sırada tamamlayarak Kuzey Amerika kıtasında gerçekleştirilecek organizasyona Güney Amerika temsilcilerinden biri olarak katılma hakkı elde etti.

10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri grubunda oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Arjantin, 38 puanla ilk sıradan Dünya Kupası biletini aldı.

18 maçlık eleme serüveninde attığı 31 gole karşılık kalesinde 10 gol gören Arjantin Milli Takımı, grup maçlarında şu sonuçları aldı:

Arjantin-Ekvador: 1-0

Bolivya-Arjantin: 0-3

Arjantin-Paraguay: 1-0

Peru-Arjantin: 0-2

Arjantin-Uruguay: 0-2

Brezilya-Arjantin: 0-1

Arjantin-Şili: 3-0

Kolombiya-Arjantin: 2-1

Venezuela-Arjantin: 1-1

Arjantin-Bolivya: 6-0

Paraguay-Arjantin: 2-1

Arjantin-Peru: 1-0

Uruguay-Arjantin: 0-1

Arjantin-Brezilya: 4-1

Şili-Arjantin: 0-1

Arjantin-Kolombiya: 1-1

Arjantin-Venezuela: 3-0

Ekvador-Arjantin: 1-0

Güney Amerika Elemeleri

TAKIM O G B M A Y Puan AV 1 Arjantin 18 12 2 4 31 10 38 +21 2 Ekvador* 18 8 8 2 14 5 29 -3 +9 3 Kolombiya 18 7 7 4 28 18 28 +10 4 Uruguay 18 7 7 4 22 12 28 +10 5 Brezilya 18 8 4 6 24 17 28 +7 6 Paraguay 18 7 7 4 14 10 28 +4 7 Bolivya 18 6 2 10 17 35 20 -18 8 Venezuela 18 4 6 8 18 28 18 -10 9 Peru 18 2 6 10 6 21 12 -15 10 Şili 18 2 5 11 9 27 11 -18

*Not: Ekvador Milli Takımı, FIFA tarafından elemelere -3 puan cezasıyla başlamıştır.

Öne çıkan oyuncuları

Kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunduran Arjantin'de dünya futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi'nin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yla kupaya uzanan kaleci Emiliano Martinez, İtalya'da şampiyonluğunun yanı sıra gol kralı olan Lautaro Martinez, Arjantin'in en dikkat çekici isimleri olarak ön plana çıkıyor.

Gözler Arjantin'de olacak

2026 FIFA Dünya Kupası'na 'son şampiyon' ünvanıyla gidecek Arjantin, başarısını tekrarlaması halinde üst üste iki turnuvada kupa kaldıran üçüncü takım olacak.

1934-1938'deki turnuvalarda İtalya, 1958-1962'de ise Brezilya ülkesine iki kere üst üste Dünya Kupası şampiyonu olarak dönmeyi başardı.

Arjantin 19. kez katılacağı turnuvada şampiyonluğa ulaşması durumunda kupa sayısını 4'e çıkararak Almanya ve İtalya'yla kupa sayısını eşitleyerek 5 kupayla en fazla zafer yaşayan Brezilya'ya bir adım daha yaklaşacak.

Messi rekoru kıracak

Arjantin efsanesi Lionel Messi, 2026'ya da katılarak 6'ncı kez bir Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya, 2018 Rusya ve 2022 Katar'da oynayan Messi, Cristiano Ronaldo ve Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa ile Dünya Kupası tarihinde en fazla farklı turnuvada sahaya çıkan isimlerden biri olacak.

Dünya Kupası'nda 26 maçta forma giyerek en fazla maça çıkan isim olan Messi, 5 Dünya Kupası'nda forma giyen Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez, Alman Lotar Matthaus'u geride bırakacak.

Messi attığı 13 golle Arjantin'in Dünya Kupaları'ndaki en golcü ismi olarak zirvede yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 18 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 88 maç yapan Arjantin, bu maçlardan 47'sini kazandı, 17 kez rakipleriyle berabere kalan Güney Amerika temsilcisi, 24 maçta rakiplerine mağlup oldu. Rakiplerine 152 gol atan Arjantin, kalesinde 101 gol gördü.

Ev sahipliği yaptığı 1978 ile Meksika 1986'dan sonra 2022 Katar'da şampiyon olan Arjantin'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Final

1934 - Birinci tur

1958 - Grup aşaması

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1974 - İkinci tur

1978 - Şampiyon

1982 - İkinci tur

1986 - Şampiyon

1990 - Final

1994 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - Grup aşaması

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Final

2018 - İkinci tur

2022 - Şampiyon

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)

Defans: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Orta saha: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea)

Forvet: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Juan Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan)

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ 04.00): Arjantin-Cezayir (Kansas City Stadyumu)

22 Haziran (TSİ 20.00): Arjantin-Avusturya (Dallas Stadyumu)

28 Haziran (TSİ 05.00): Ürdün-Arjantin (Dallas Stadyumu)