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2026 Dünya Kupası açılış maçı yarın oynanacak

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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Turnuva tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenirken, açılış öncesi Shakira ve Burna Boy gibi ünlü isimler konser verecek.

MEXİCO 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynayacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.

Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

Öncesinde konserler verilecek

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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