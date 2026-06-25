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2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 6 maçla devam edecek

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda D, I ve F Grubu'nda yarın oynanacak 6 maçla son 32 takım netleşecek. Türkiye-ABD, Norveç-Fransa gibi kritik karşılaşmalar var.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken D, I ve F Grubu'nda yarın oynanacak 6 maçla son 32 turuna kalan takımlar belli olacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda Türkiye ile ABD, Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşılaşırken, I Grubu'nda Norveç ile Fransa, Boston Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

F Grubu:

02.00 Japonya - İsveç (Dallas Stadı)

02.00 Tunus - Hollanda (Kansas City Stadı)

D Grubu:

05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadı)

05.00 Paraguay - Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı)

I Grubu:

22.00 Norveç - Fransa (Boston Stadı)

22.00 Senegal - Irak (Toronto Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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