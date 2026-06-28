Haberler

FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda ABD ve Avustralya üst tura çıkarken, son 32 turu eşleşmeleri ve maç programı açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları tamamlandı. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.'ler' kontenjanından 8 takım adını son 32 turuna yazdırdı.

Türkiye'nin de mücadele ettiği D Grubu'nda ABD ve Avustralya ilk 2 sırada yer alarak üst tura yükseldi. Paraguay ise 4 puanla 'en iyi 3.'ler'e dahil oldu.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda eşleşmeler ve maç programı (TSİ) şöyle:

28 Haziran Pazar

22.00 Güney Afrika - Kanada

29 Haziran Pazartesi

22.00 Brezilya - Japonya

23.30 Almanya-Paraguay

30 Haziran Salı

04.00 Hollanda - Fas

20.00 Fildişi Sahilleri - Norveç

1 Temmuz Çarşamba

00.00 Fransa - İsveç

04.00 Meksika - Ekvador

19.00 İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

23.00 Belçika-Senegal

2 Temmuz Perşembe

03.00 ABD - Bosna Hersek

22.00 İspanya - Avusturya

3 Temmuz Cuma

02.00 Portekiz - Hırvatistan

06.00 İsviçre - Cezayir

21.00 Avustralya - Mısır

4 Temmuz Cumartesi

01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları

04.30 Kolombiya - Gana - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Muhittin Böcek'ten olay iddia: İmamoğlu benden 15 milyon euro destek istedi

Muhittin Böcek'ten Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak iddia
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç