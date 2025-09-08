Haberler

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İtalya Kılpayı Kazandı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İtalya Kılpayı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İtalya, İsrail karşısında 5-4'lük skorla galip geldi. Kosova, İsveç'i yenerken, İsviçre de Slovenya'yı mağlup etti. Hırvatistan ise Karadağ'ı 4-0 ile geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bugün 4 grupta 7 karşılaşma oynandı. Günün en gollü maçı İsrail ile İtalya arasında oynanırken, kazanan 5-4'lük skorla İtalya oldu.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde eylül ayındaki müsabakaların heyecanı sürüyor. Bugün 4 farklı grupta 7 maç oynandı. Kosova, konuk ettiği İsveç'i 2-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini alırken, 1 gol Vedat Muriqi'den geldi. Teknik Direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Slovenya'yı farklı mağlup etti ve elemelere 2 maçta 6 puanla başladı.

9 gollü maçta kazanan İtalya

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden İtalya, İsrail ile Macaristan'da yer alan Nagyerdei Stadyumu'nda karşılaştı. İtalya, iki kez geriye düştüğü maçın 81. dakikasına 4-2 önde girdi. İsrail, 87 ve 89. dakikalarda 2 gol bularak son dakika öncesi 4-4'lük eşitliği sağladı. Müsabakanın 90. dakikasında Sandro Tonali, 5. golü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı. Gennaro Gattuso, Gök Mavililer'in başında üst üste 2. maçında da 3 puanı hanesine yazdırdı. Son 2 karşılaşmada toplam 10 gol bulan İtalya bu grupta 9 puana yükselirken, Norveç 12 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

L grubunda ise Hırvatistan, Karadağ'ı 4 golle yendi ve grupta 4'te 4 yaptı. Grupta 12 puanlı bir diğer takım Çekya'nın bir maç fazlası bulunuyor.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

B grubu

Kosova - İsveç: 2-0

İsviçre - Slovenya: 3-0

C grubu

Yunanistan - Danimarka: 0-3

Belarus - İskoçya: 0-2

I grubu

İsrail - İtalya: 4-5

L grubu

Cebelitarık - Faroe Adaları: 0-1

Hırvatistan - Karadağ: 4-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ortalığı karıştıracak iddia: CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini her gün değiştirmeyi planlıyor

CHP, Gürsel Tekin'i ilçe ilçe gezdirmeyi planlıyor
İzmir'deki karakol saldırısında 4 şehirde 9 gözaltı

Karakol saldırısında 4 şehirde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü

Avrupa'nın dev ülkesinde hükümet düştü! Sadece 9 ay koltukta kalabildi
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı

Dünyaca ünlü golcü Ben Yedder, resmen Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.