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2025 Yılı U17 Türkiye Grup Müsabakaları Erzurum ve Diğer İllerde Başladı

2025 Yılı U17 Türkiye Grup Müsabakaları Erzurum ve Diğer İllerde Başladı
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Türkiye Grup Müsabakaları, 23-27 Şubat tarihleri arasında Erzurum, Tokat, Kütahya ve Niğde'de yapılıyor. Yaklaşık 1050 sporcunun katıldığı organizasyonda, serbest stil ve grekoromen stil müsabakaları düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Yılı U17 Türkiye Grup Müsabakaları, 23-27 Şubat tarihleri arasında Erzurum, Tokat, Kütahya ve Niğde illerinde gerçekleştiriliyor. Bugün sabah seansıyla müsabakalar tüm hızıyla başladı.

Dört farklı ilde düzenlenen organizasyona geniş bir katılım sağlandı. Serbest stil kategorisinde; Tokat'ta 21 ilden toplam 227 sporcu mücadele ederken, Niğde'de 13 farklı ilden 250 sporcu mindere çıktı. Erzurum'da 28 ilden 230 sporcu yer alırken, Kütahya'da ise 23 ilden gelen 325 sporcu katılım sağladı. Böylece serbest stil müsabakalarına toplamda yaklaşık bin 50 sporcu katılım gösterdi.

Organizasyon kapsamında serbest stil müsabakaları 24-25 Şubat, grekoromen stil müsabakaları ise 26-27 Şubat tarihlerinde yapılacak. Grup müsabakalarında kendi sıkletlerinde ilk 8'e giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Grup müsabakalarına katılacak tüm sporcularımıza başarılar dileriz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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