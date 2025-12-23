2025'te spor dünyasında en çok haber olan isimler! Bakın zirve kimin oldu?

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre 2025 yılında en çok haber konusu olan, en çok okunan sporcu ve spor adamlarını listeledi.

OKAN BURUK ZİRVEYE OTURDU

Listenin ilk sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yer aldı. Sarı-kırmızılı ekiple üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan ve Galatasaray'a 5. yıldızı kazandıran Buruk, 2025 yılında toplam 209 bin 767 habere konu oldu. Başarılı teknik adam, bu haberlerle birlikte 736 milyon 654 bin 698 okunma elde etti.

MOURINHO OKUNMADA ÖNE ÇIKTI

Listenin ikinci sırasında ise Fenerbahçe'den ayrılışıyla uzun süre gündemde kalan Jose Mourinho yer aldı. Portekizli teknik direktör, 2025 yılında 205 bin 79 habere konu olurken, 831 milyon 641 bin 617 okunma sayısına ulaştı. Mourinho, toplam okunma sayısında Okan Buruk'u geride bıraktı.

OSIMHEN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Galatasaray'a transferiyle büyük ses getiren Victor Osimhen, listede üçüncü sırada yer aldı. Nijeryalı yıldız futbolcu, 2025 yılında 162 bin 251 habere konu olurken, 601 milyon 38 bin 606 okunma aldı.

İşte listenin tam hali;