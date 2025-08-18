2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nın Açılış Seremonisi İstanbul'da Yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonunun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak 2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi Kano Kürek Yelken Spor Merkezi'nde yapılan seremoniye Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile Uluslararası Optimist Sınıfı Birliği (IODA) Başkan Yardımcısı Carmen Casco katıldı.

Özlem Akdurak, şampiyonayı güzel bir şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Çok değişik bir formatta bu şampiyonayı yapacağız. Takımların maç yaptığı bir şampiyona olacak. İnşallah biz de sevinçle kendi takımımızı alkışlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Carmen Casco, Haliç'in doğal bir liman olduğunu dile getirerek, "Haliç, yıllar boyunca tarihin en ünlü su yollarından bir tanesi olmuştur. Yıllar önce çok uzak yerlerden tüccarlar, kaşifler ve korsanlar buraya geldi. Şimdi bu sularda tarih yazma sırası siz sporcularda." diye konuştu.

Sporculara başarılar dileyen Mehmet Ergün Turan ise "İstanbul, sultanların arzuladığı bir şehirdir. İstanbul'un da en güzel noktalarından bir tanesi Haliç'tir. Umarım keyifli anılarla buradan dönersiniz. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış seremonisi, konuşmaların ardından takımların tanıtılması ve yemin töreninin yapılmasıyla sona erdi.

Organizasyon, Fatih Belediyesi Kano Kürek Yelken Spor Merkezi'nde 19-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.