2025 B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lig Sezonu Tamamlandı

NİSAN ayında başlayan ve 10 hafta süren 2025 B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lig sezonu, büyük mücadelelere sahne olan sezonun son maçıyla tamamlandı. Kayseri'de oynanan haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü karşısında 3-1 galip geldi. Denizli'de ise üçüncülüğü belirleyen karşılaşmada Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı Spor Kulübü, Yukatel Denizli GESK'i 3-2 mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren takımların ödüllerini Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu ve Genel Sekreter Yusuf Açıkalın takdim etti.

Sezon sonunda birinci olan takıma 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye ise 25 bin TL ödül verildi.

Sezonun en golcü ismi Kayseri GESK'ten Emre Aslan oldu. Aslan, 29 golle zirvede yer alırken, Yukatel Denizli GESK'ten Recep Aydeniz 19 golle ikinci, Gören Kalpler'den Oğuzhan Yokuş 14 golle üçüncü sırayı aldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım açıklamasında "Bir sezonun daha sonuna geldik. On hafta boyunca sahada büyük bir mücadele yaşandı. Şampiyon olan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nü, ikinci olan Çankaya Belediyesi'ni ve üçüncü sırayı alan Gören Kalpler Vakfı'nı tebrik ediyorum. Tüm kulüplerimize, başkanlarımıza, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonda bizleri daha da çekişmeli karşılaşmaların beklediğine inanıyorum" dedi.