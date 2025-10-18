Haberler

2025 B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lig Sezonu Tamamlandı

2025 B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lig Sezonu Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lig sezonu, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nün şampiyonluğuyla sona erdi. Sezonda Kayseri, Çankaya Belediyesi ve Gören Kalpler ilk üç sırayı alırken, ödüllerini Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri takdim etti.

NİSAN ayında başlayan ve 10 hafta süren 2025 B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lig sezonu, büyük mücadelelere sahne olan sezonun son maçıyla tamamlandı. Kayseri'de oynanan haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü karşısında 3-1 galip geldi. Denizli'de ise üçüncülüğü belirleyen karşılaşmada Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı Spor Kulübü, Yukatel Denizli GESK'i 3-2 mağlup ederek sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren takımların ödüllerini Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu ve Genel Sekreter Yusuf Açıkalın takdim etti.

Sezon sonunda birinci olan takıma 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye ise 25 bin TL ödül verildi.

Sezonun en golcü ismi Kayseri GESK'ten Emre Aslan oldu. Aslan, 29 golle zirvede yer alırken, Yukatel Denizli GESK'ten Recep Aydeniz 19 golle ikinci, Gören Kalpler'den Oğuzhan Yokuş 14 golle üçüncü sırayı aldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım açıklamasında "Bir sezonun daha sonuna geldik. On hafta boyunca sahada büyük bir mücadele yaşandı. Şampiyon olan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'nü, ikinci olan Çankaya Belediyesi'ni ve üçüncü sırayı alan Gören Kalpler Vakfı'nı tebrik ediyorum. Tüm kulüplerimize, başkanlarımıza, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonda bizleri daha da çekişmeli karşılaşmaların beklediğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı evinde ilk kez kaybetti

Bu sezon bir ilk yaşandı
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.