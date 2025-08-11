2025-2026 Sezonu Hentbol Fikstürü ve Kuraları Çekildi

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü ile Süper Kupa ve Türkiye Kupası kuraları çekildi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür ve kura çekimine Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

THF Başkanı Mesut Çebi, yaptığı konuşmada, sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezon, hem sahada hem de organizasyonlarda kaliteyi yükselteceğimiz, hentbolun marka değerini artıracağımız bir yıl olacak." dedi.

Erkekler Süper Lig'de 13, Kadınlar Süper Lig'de 8 takımın mücadele edeceğini söyleyen Çebi, lig ve kupa statüleri hakkında bilgi verdi.

Lig etabı ile play-off ve play-out etaplarının oynanacağını belirten Çebi, yeni formatla hem şampiyonluk hem de kümede kalma mücadelesinin daha çekişmeli geçeceğini dile getirdi.

"Hentbol camiamız baştan sona heyecan dolu hakkaniyetli bir sezon yaşayacak." diyen Çebi, şunları kaydetti:

"Takımlar kendi hedef gruplarındaki rakipleriyle daha fazla karşılaşarak güçlerini doğrudan ölçme fırsatı bulacak ve böylece tesadüfi sonuçları en aza indirmeye çalışacağız. Play-off ve play-out etaplarında normal sezondan puanların taşınması, sezon boyunca gösterilen performansların değerini korurken, çoklu karşılaşma sistemi ise her takımın gücünü ortaya koyacak. Bu sayede, şampiyonluk ipini göğüsleyen takım da küme düşen ekipler de sahada verilen mücadele ve performanslarla belirlenmiş olacak."

Başkan Mesut Çebi, Süper Kupa'nın bu sene "Dörtlü Final" formatıyla oynanacağını ifade etti.

"50. yılda dijital dönüşüm" vurgusu

THF'nin 2026'da 50. yılını kutlayacağına işaret eden Çebi, "Federasyonumuzun 50. yılını dijital dönüşüm yılı ilan ettik. Hedefimiz, hentbolun tüm paydaşları için modern, hızlı, güvenli bir erişilebilir sistem oluşturmak. Bundan sonra kağıt evrak işini ortadan kaldıracağız. Aynı şekilde dijital maç raporu uygulamasına geçtik. Anlık skor ve istatistik paylaşımı yapacağız. İzlenme oranlarımızı artıracak yatırımlar yapacağız." diye konuştu.

Çebi, bugün 3 yıllığına imzaladıkları, dünyada en çok kullanılan hentbol analiz ve istatistik sistemi olan "Hentbol AI" uygulamasını kulüplere hediye edeceklerini söyledi.

THF Başkanı Mesut Çebi'nin konuşmasının ardından fikstür ve kura çekimine geçildi.

Liglerde ilk haftanın programı ve kupalarda eşleşmeler şöyle:

Kadınlar

Kadınlar Süper Lig ilk hafta programı:

Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Ankara Yurdum Spor Kulübü-Odunpazarı Gençlik Spor Kulübü

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

Üsküdar Belediyespor-Göztepe Spor Kulübü

Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları, 6-7 Eylül'de yapılacak.

Kadınlar Süper Kupa:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor

Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 30-31 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Erkekler

Erkekler Süper Lig ilk hafta programı:

İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Beykoz Belediyespor

Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto

Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor

DEPSAŞ Enerji As-Güneysu

Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş

Bay: Rize Belediyespor

Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları, 30-31 Ağustos'ta oynanacak.

Erkekler Süper Kupa:

Spor Toto-Beşiktaş

Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final maçları, 23-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak.

Erkekler Türkiye Kupası 1. tur:

İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor eşleşmesinin galibi-Mihalıççık Belediyespor

Rize Belediyespor-Güneysu

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü

Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As

Kupada karşılaşmalar, 22-24 Ağustos tarihlerinde Ankara'da oynanacak.