2024 Türkiye Drone Yarışı Sıralama Turları Gerçekleştirildi

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı'nda sıralama turları yapıldı.

Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda açılış seremonisinin yanı sıra sıralama turları için sporcular sahne aldı.

Müsabakalarda yer alan isimlerden Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz, sıralama turlarının kendisi adına iyi başladığını söyledi.

İlk turda iyi bir süreye imza attıklarını belirten Yılmaz, "İkinci turda arkadan başka bir drone'un çarpmasıyla pilimiz hasar aldı. Ama bunun dışında şu ana kadar gayet güzel geçti. Piste de alıştık, ortama da alıştık." ifadelerini kullandı.

FPV drone'ların medyada kullanıldığına da dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eskiden helikopterle çekilen görüntüler artık FPV drone aracılığıyla çekildi. Sadece hız droneları aklınıza gelmesin, bu dronelarla sinema filmleri de çekilebiliyor. Anadolu Ajansı'nın görüntülerini de FPV dronelarla çekmek için sürekli bir çalışma halindeyiz, Anadolu Ajansı Spor Kulübü, 2024 yılında ilk kez dünya çapında düzenlenen bir yarışın Türkiye ayağında kendisini gösteriyor. Bundan sonra iyi başarılar elde edeceğimize eminim. Ajansı burada temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Genel Müdürümüz Sayın Serdar Karagöz'ün dediği gibi, her alanda en iyisi olmak için sürekli çalışacağız."

Simek: "Medyada dünyanın en büyük insansız hava aracı filosuna sahibiz"

Anadolu Ajansı Spor Kulübü Takım Koçu Muhammet Simek de, kulüp olarak organizasyona katıldıklarını vurgulayarak, "Bu alanda yeni bir kulübüz. En büyük avantajımız, çalışanlardan oluşan ekiple yarışmaya katılmamız. Bugün sıralama turları, yarın da eleme ve finaller yapılacak." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı'nın insansız hava aracı konusunda çok önemli bir noktada olduğunu da belirten Simek, "Dışarıdan bakılınca Anadolu Ajansı'nın haber alanında drone kullanıldığı düşünülebilir ama biz 150 drone ve 230 pilotla, medyada dünyanın en büyük insansız hava aracı filosuna sahibiz. Bunun dışında da eğitim çalışmalarımız var. Federasyon bünyesinde drone hakemi olan çalışanlarımız da var. Anadolu Ajansı, birçok alanda olduğu gibi, teknoloji ve havacılığın var olduğu alanda faaliyetlere etkin şekilde katılmakta." diye konuştu.

Drone yarışlarına ilginin her geçen gün artacağını belirten Simek, şunları söyledi:

"Drone yarışları son dönemde büyük bir ivme kazandı. Espor ve drone yarışlarına gençlerin çok büyük ilgisi olduğunu görüyoruz. Sporla teknolojinin birleşimi, ilgiyi de artırıyor. Drone yarışları; beceri, bilgi, teknik ve hızlı düşünme kabiliyeti gerektiren bir spor. Sayın Genel Müdürümüz Serdar Karagöz'ün bu alandaki vizyonu ileri düzeyde ve gençlerin bu spora kazandırılması anlamında ilerleyen dönemde bir atılım yapacağına da inanıyorum."

2024 Türkiye Drone Yarışı'nda Anadolu Ajansı çalışanlarından, Türk Hava Sporları Federasyonuna bağlı hakem Musa Serdar Terzioğlu da görev aldı.

Yarın yapılacak sıralama turlarının ardından eleme yarışları gerçekleştirilecek. Rakiplerini geride bırakan sporcular, daha sonra final turunda sahneye çıkacak.