2024 Okul Sporları Minikler ve Küçükler Yüzme Yarışmaları Tamamlandı
13-14 Şubat 2024 tarihleri arasında Düzce Yüzme Havuzunda yapılan Okul Sporları Minikler ve Küçükler yüzme yarışları sona erdi. Kelebek, sırt üstü, kurbağalama ve serbest stil kategorilerinde toplam 220 sporcu yarıştı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında düzenlenen Okul Sporları Minikler ve Küçükler yüzme müsabakaları sona erdi.
13-14 Şubat 2024 tarihleri arasında Düzce Yüzme Havuzunda yapılan Okul Sporları Minikler ve Küçükler yüzme yarışları tamamlandı. Kelebek, sırt üstü, kurbağalama ve serbest stil kategorilerinde toplam 220 sporcu yarıştı.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürümüz Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE