2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu)
- 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan: 1 (Maç sonucu) 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.
- 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Ermenistan : 1 (Maç sonucu)
ESKİŞEHİR - 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Tiknizyan'ın sol kanattan ceza sahasına çıkardığı pasta arka direkte topla buluşan Artak Dashyan, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
58. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı sert ortayı Ermenistan savunması karşıladı.
71. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza yayından sol köşeye çektiği sert şut kaleci Ognjen Cancarevic'te kaldı.
88. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza yayında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun şutunu Cancarevic kurtardı. Pozisyonun devamında kaleciden dönen topu önünde bulan Bertuğ Yıldırım, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
90+3'te kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Antonio Rapuano
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Mert Müldür dk. 61), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkaçar (Onur Bulut dk. 72), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek (İrfancan Kahveci dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Bertuğ Yıldırım dk. 80), Barış Alper Yılmaz (Halil Dervişoğlu dk. 61), Cengiz Ünder
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Salih Özcan, Yusuf Sarı, Salih Uçan
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Ermenistan: Ognjen Cancarevic, Varazdat Haroyan, Styopa Mkrtchyan, Georgi Harutyunyan, Uguchukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Lucas Zelarrayan (Norberto Briasco dk. 83), Grant-Leon (Sargis Adamyan dk. 62), Mamedova, Artak Dashyan, Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan (Artur Serobyan dk.