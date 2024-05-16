2024 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası Roma'da düzenlenecek
Milli okçuların da katılacağı organizasyonda resmi antrenmanlar 19 Mayıs'ta, müsabakalar ise 20-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Türkiye'yi şampiyonada 11 sporcu temsil edecek. Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular madalya mücadelesi verecek.
2024 Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.
Milli okçuların da katılacağı organizasyonda resmi antrenmanlar 19 Mayıs'ta, müsabakalar ise 20-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Türkiye'yi şampiyonada 11 sporcu temsil edecek.
Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Yiğit Caner Aydın, Öznur Cüre Girdi, Merve Nur Eroğlu, Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Nil Mısır, Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Yağmur Şengül, Abdullah Yorulmaz ve Sevgi Yorulmaz madalya mücadelesi verecek.