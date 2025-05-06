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2024-2025 Türkiye Curling 2. Lig Final Müsabakaları Tamamlandı

2024-2025 Türkiye Curling 2. Lig Final Müsabakaları Tamamlandı
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2024-2025 sezonu Türkiye Curling 2. Lig Final Müsabakaları Erzurum'da gerçekleştirildi. Kadınlarda Samsun Amisos Akademi, erkeklerde ise Erzurum Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu. İlk iki sırayı alan ekipler 1. Lige yükseldi.

2024-2025 Sezonu Türkiye Curling 2. Lig Final Müsabakaları 1-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Yakutiye Curling Salonu'nda yapıldı. Kadınlarda Samsun Amisos Akademi Spor Kulübü, erkeklerde ise Erzurum Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu. İlk ikide yer alan ekipler, 1. Lige yükseldi.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 - 2025 Sezonu Türkiye Curling 2. Lig Final Müsabakaları 1 - 4 Mayıs 2025 tarihlerinde 5 il, 14 Kulüp, 16 takım ve 80 Sporcunun katılımıyla Erzurum GSİM Yakutiye Curling Salonunda yapıldı.

Çekişmeli geçen müsabakalara sahne olan 2. Lig finallerinde kadınlarda Samsun Amisos Akademi Spor Kulübü şampiyon olurken, erkeklerde Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Kulübü oldu. Finallerin ardından kadınlarda ilk sırada yer alan Samsun Amisos Akademi Spor Kulübü ile Zonguldak Fener All Spor Kulübü 1. Lige yükselen takımlar oldu. Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer alarak bronz kupa kazandı. Erkeklerde şampiyonluk kupasını Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Murat Akın'ın elinden alan Erzurum Gençlik Spor Kulübü ile Kafkars Spor 1. Lig bileti alan takımlar oldu. Zonguldak ACE Tenis Akademi Spor Kulübü ise 3. Sırada kaldı.

Dönmez Şampiyon Takımını Tebrik Etti

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig Curling Finallerinde hedefe varan Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Türkiye Curling 2. Ligi'nde Şampiyon oldu. Antrenör Ahmet Çelik nezaretinde, finalde Kars Kafkars'ı mağlup eden Erzurum temsilcisi, şampiyonluğa ulaştı. Erzurum Gençlik Spor Kulübü Kulüp Başkanı Erdoğan Dönmez ile Spor Şube Müdürü Ömer Karslı da takımı yalnız bırakmadı. Aynı zamanda Spor Hizmetleri Müdürü olan Erdoğan Dönmez, takımının şampiyonluğu ile gurur duyduğunu belirterek, "Antrenörümüz Ahmet Çelik ve M. Burak Koçhan, İsmail Çelebi, Esat Alemdar ile Boran Yıldız'dan oluşan takımımızı tebrik ederiz. Başarıya giden bu yolda emek veren tüm takımımıza ve destek olan herkese teşekkür ederiz. Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü olarak gururluyuz. Şimdi hedefimiz Curling Süper Ligine yükselmek bunun için çalışacağız" dedi.

Şebin Teşekkür Etti

Erzurum'da bir organizasyonu daha başarı ile tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, 2. Lig Finallerine katılan tüm takımlara ve illere teşekkür ederek, "Oldukça çekişmeli geçen finallerin ardından 1. Lige yükselen takımların idareci, antrenör ve sporcularını tebrik ederim" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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