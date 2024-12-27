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2024-2025 Eğitim Yılı Okul Sporları Güreş Müsabakaları Manisa'da Başladı

2024-2025 Eğitim Yılı Okul Sporları Güreş Müsabakaları Manisa'da Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen güreş müsabakaları, 19 ilden gelen genç sporcuların katılımıyla Manisa'da gerçekleştirilmeye başladı. Yarışmalar serbest ve grekoromen stillerinde olup, 4 gün sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakaları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 19 farklı ilden gelen sporcular mücadele ediyor. Açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan müsabakalar, serbest ve grekoromen stilde gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek. Müsabakalara, Manisa'nın yanı sıra Uşak, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Afyonkarahisar illerinden sporcular katılıyor. Açılış seremonisine Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Manisa Güreş İl Temsilcisi Ali Haydar Aras, Hakemler, Antrenörler ve sporcular katıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Okul Sporları faaliyetlerinin gençlerin spora olan ilgisini artırdığını ve bu tür faaliyetlerin sporun yaygınlaşmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Öztürk, "Manisa olarak 19 farklı ilden gelen genç sporcularımızı misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güreş, tarihimizin ve kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Böylesine değerli bir sporun gençlerimiz tarafından sahiplenilmesi, gelecekte Türk sporunun daha büyük başarılara ulaşacağının göstergesidir. Manisa olarak gençlerimizin sporla buluşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu organizasyonun yalnızca sportif bir mücadele değil aynı zamanda dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Burada mücadele eden gençlerimizin içerisinden nice Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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