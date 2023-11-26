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2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 125 kulüp ve 601 sporcu katıldı. Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren takım ve sporcular açıklandı.