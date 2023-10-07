2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lige Yükselme D Grubu Müsabakaları Başladı

2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lige yükselme D Grubu müsabakaları 4 ilden 60 sporcunun katılımıyla Erzincan'da başladı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu Başkanlığının 2023 yılı faaliyet programında yer alan 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lige yükselme D Grubu müsabakaları 6-8 Ekim 2023 tarihleri arasında Erzincan, Uşak, Manisa ve Sivas illerinden toplam 4 takım 60 sporcunun katılımları ile yapılacak. Fatih Mahallesi Cirit Sahasında ilk gün müsabakaları ile turnuva başladı. Nefes kesen mücadeleyi vatandaşlar da ilgiyle takip ederken, karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı.

Erzincanlı ciritçiler, "Ata sporu cirit oyununu yaşatmak için bizler devam ediyoruz. Alttan nadir yeni ciritçiler yetişiyor. Daha fazla bu spora destek bekliyoruz. Bu spor bizlere atalarımızın yadigarı. Bizler de üzerine koyarak yıllar boyu bu geleneğin sürdürülmesini istiyoruz. Şimdi maçlarımız başladı. İnşallah Erzincan'ı Türkiye'de başarıyla temsil etmek istiyoruz" dediler. - ERZİNCAN