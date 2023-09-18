2023-2024 Futbol Sezonu Açılış Töreni Kütahya'da Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Stadyumunda, 2023-2024 Futbol Sezonu açılış töreni düzenlendi. TFFHGD Kütahya Şubesi ve Kütahya İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen törene, TFFHGD Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, eşi Kadriye Arıcı, Vali Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Spor Güvenlik Şube Müdürü Ahmet Fikri Barut, Gençlik Spor İl Müdürü Ercan Şirin, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, TFFHGD Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın, Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Gökmen Canlıdinç, ASKF Başkan Vekili Ali Okçu, Kütahya İl Temsilcisi Nuri Ercura, Kütahya TÜFAD Başkan Vekili Tamer Yiğit, Kütahya Saha Komiserleri Başkan Vekili Bilal Özerol, Besyo Prof. Dr. Adnan Ersoy, Eğitim Sorumlusu Muzaffer Süleyman Sarı, hakemler, gözlemciler ve misafirler katıldı.

Açılış, bayan hakemlerin yönetimiyle hakem ve gözlemcilerin maç yapmasıyla başladı. Ardından Vali Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, TFFHGD Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Spor Güvenlik Şube Müdürü Ahmet Fikri Barut, Gençlik Spor İl Müdürü Ercan Şirin, ASKF Başkan Vekili Ali Okçu, Kütahya İl Temsilcisi Nuri Ercura, Kütahya TÜFAD Başkan Vekili Tamer Yiğit, TFFHGD Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, futbolun önemine ve hakemliğin zorluklarına vurgu yapıldı.

"Hakemler, futbolun vazgeçilmez unsurlarıdır"

TFFHGD Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hakemlerin futbolun vazgeçilmez unsurları olduğunu söyledi. Arıcı, "Hakemler, sahadaki oyuncuların kurallara uygun hareket etmesini sağlayan ve maçın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayan kişilerdir. Bu nedenle hakemlerimize çok büyük bir görev düşmektedir. Hakemlerimiz, zor şartlar altında görevlerini yerine getirmektedirler. Türkiye geneli baktığımızda hakem kardeşlerimiz de yani bundan 3 sezon geriye doğru baktığımızda sayısal olarak hakemlerde 2 bin 500'e yakın bir azalma meydana geldi. Tabii bizim tabanımız genç Üniversite öğrencileri. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki üniversitelerde tabanımıza alıyoruz ve hakem yetiştirmeye çalışıyoruz. Fakat son dönemlerde hakem ücretlerinin çok kadük kalması ve geride kalması bizim tabanımızı azaltmaya meyil etmeye başladı ve hakem bulmakta zorluk çekmekteyiz. Bu da zaten 2 bin 500 kişinin hakemliği bırakması ile kendini göstermiş olmaktadır. Buradan TFF ve MHK'na seslenmek istiyorum. Lütfen hakem ücretlerinde Türkiye şartlarına göre iyileştirme yapılmasını beklemekteyiz. Zaten birbuçuk yıl önce bu konuda girişimde bulunulmuştu. İnşallah bu çarımıza kulak verirler ve hakemlerimize iyileştirme yapılır" ifadelerinin kullandı.

"Hakemlerimize destek vermeye devam edeceğiz"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da yaptığı konuşmada, hakemlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Işık, "Hakemlerimiz, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Hakemlerimizin başarılı olması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Hakemlerimize her türlü desteği vereceğiz. Amatör Spor kulüplerine belediyemiz bütçesinden her yıl ayırdığımız nakdi katkıyı arttırarak devam ettireceğiz. 90 bin TL olan katkıyı bu sene bir milyon TL olsun diye söz vermiştik. Bunu en kısa sürede dağıtacağız. Söz verdiğimiz üzere hakemlerimize, gözlemcilerimize ve diğer ilgili tüm bu taban birliklerinde görev alan temsilcilerimize eşofman takımı sözümüzü de vererek yerine getireceğiz. Eğer ter döken hakemler ter döktükleri alanda helalinden bunun karşılığını alamaz ise çok az sayıda da olsa başka yolları deneyen hakemler çıktığında tüm camia bundan leke alıyor. Biz bunu yaşadık ismini vermeyeceğim, bir kulübün 250 bin TL'ye hakemi satın alarak bir yıl önce ligde kaldığını kulüp başkanından duyan biriyim. Şimdi bu duruma da düşmemeli, o hakem de buna tenezzül etmemeli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından plaket takdim töreni yapıldı. TFFHGD Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Gökmen Canlıdinç tarafından, hakem ve gözlemcilere plaket verildi. Tören, ikramların ardından sona erdi. - KÜTAHYA