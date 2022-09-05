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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Spor Haberleri

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Hırvatistan-Estonya: 73-70

Büyük Britanya-Yunanistan: 77-93

Ukrayna-İtalya: 84-73

D Grubu

Polonya-İsrail: 85-76

Çekya-Hollanda: 88-80

Sırbistan- Finlandiya : 100-70

4. maçların programı

A, B, C ve D gruplarında yarın oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:

14.30 Belçika-Türkiye

15.00 Hollanda-Polonya

15.15 Estonya-Büyük Britanya

15.30 Bosna Hersek-Fransa

17.15 Karadağ-İspanya

18.00 Yunanistan-Ukrayna

18.15 Macaristan-Litvanya

18.30 Finlandiya-Çekya

20.00 Gürcistan-Bulgaristan

21.30 Almanya-Slovenya

22.00 İtalya-Hırvatistan

22.00 İsrail-Sırbistan

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Büyük Britanya Hırvatistan Finlandiya Spor Haberler

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