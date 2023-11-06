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2019 Salih Çolak 13-16 Yaş Beyzbol Türkiye Şampiyonası Sonuçları

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Salih Çolak 13-16 Yaş Beyzbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 6 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonluk mücadelesinde 2019 Gözde Spor Kulübü, Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği'ni 6-4 yenerek şampiyon oldu. Nizip Spor Lisesi ise üçüncü sırayı elde etti. Kupa ve madalyaları Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin takdim etti.