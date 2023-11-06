2019 Salih Çolak 13-16 Yaş Beyzbol Türkiye Şampiyonası Sonuçları
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Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Salih Çolak 13-16 Yaş Beyzbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 6 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonluk mücadelesinde 2019 Gözde Spor Kulübü, Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği'ni 6-4 yenerek şampiyon oldu. Nizip Spor Lisesi ise üçüncü sırayı elde etti. Kupa ve madalyaları Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin takdim etti.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Salih Çolak 13-16 Yaş Beyzbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 6 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği'ni 6-4 yenen 2019 Gözde Spor Kulübü şampiyon oldu.
Organizasyonda Nizip Spor Lisesi de üçüncü sırayı aldı.
Sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin takdim etti.