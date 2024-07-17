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20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Litvanya'ya mağlup oldu

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FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Türkiye, Litvanya'ya 79-63'lük skorla kaybetti. Litvanya'da Paulius Murauskas 27 sayıyla en skorer oldu. Türkiye ise Melih Tunca'nın 22 sayısıyla mücadele etti. 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, İsrail ile klasman müsabakasında karşılaşacak.

20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Litvanya'ya 79-63'lük skorla kaybetti.

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Türkiye, Litvanya ile karşı karşıya geldi. Polsat Plus Arena'da oynanan mücadeleye Ay-yıldızlılar; Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Berk Can Akın, Mehmet Efe Demirel ve Melih Tunca beşiyle başladı. 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, parkeden 79-63'lük skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Litvanya'da 27 sayı üreten Paulius Murauskas oldu. Ay-yıldızlılarda ise Melih Tunca 22 sayı ile oynadı.

Bu sonucun ardından organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak olan 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, yarın TSİ 21.30'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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