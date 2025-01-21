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Çok merak ediliyordu: Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinin VAR kayıtları açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Hatayspor-Galatasaray ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçlarından konuşmalar yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Hatayspor- Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı ve Adana Demirspor- Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin iptal olan 2 golünün konuşmalarına yer verildi.

GALATASARAY'IN PENALTISI

VAR: Olası penaltı pozisyonu için inceleme öneriyorum.

VAR: Sana %50 hızda göstereceğiz. Burası temas noktası.

Hakem: Gördüm. Teması gördüm. Normal hızda göster, tamam.

VAR: 88 numara.

Hakem: Kararım penaltı ve kart yok.

VAR: Katılıyorum.

Çok merak ediliyordu: Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinin VAR kayıtları açıklandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN 1. GOLÜ

VAR: Halil, sahada inceleme öneriyorum.

Hakem: Tamam.

VAR: Temas noktasını göstereceğim.

Hakem: Tamam.

Hakem: Arka bacak temas noktasını gördüm. Sağ ayak gördüm.

Hakem: Başka açın var mı?

VAR: Gösteriyoruz. Bu açı evet.

Hakem: Topa dokunduktan sonra dikkatsiz müdahale.

Hakem: Gol iptal. Serbest vuruş.

VAR: Katılıyorum.

FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN 2. GOLÜ

VAR: Halil, bence burada faul var. APP'de faul, lütfen gel ve bak. Sana inceleme öneriyorum.

Hakem: Topa mı, ayağa mı?

VAR: Topla oynamıyor, rakibin ayağına vuruyor.

VAR: Bu temas noktası.

Hakem: Pozisyonu göremedim.

VAR: Sana teması göstereceğim.

Hakem: Lütfen oynat, evet. Topa ilk dokunan mavili değil mi?

VAR: Evet.

Hakem: Gördüm, ilk mavili topa dokunuyor, sonra 19 numara vuruyor. Böyle gördüm.

Hakem: Golü iptal ediyorum. Çünkü 19 numara müdahale ediyor.

VAR: Katılıyorum.

Çok merak ediliyordu: Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinin VAR kayıtları açıklandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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