Çok merak ediliyordu: Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinin VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Hatayspor-Galatasaray ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçlarından konuşmalar yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Hatayspor- Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı ve Adana Demirspor- Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin iptal olan 2 golünün konuşmalarına yer verildi.
GALATASARAY'IN PENALTISI
VAR: Olası penaltı pozisyonu için inceleme öneriyorum.
VAR: Sana %50 hızda göstereceğiz. Burası temas noktası.
Hakem: Gördüm. Teması gördüm. Normal hızda göster, tamam.
VAR: 88 numara.
Hakem: Kararım penaltı ve kart yok.
VAR: Katılıyorum.
FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN 1. GOLÜ
VAR: Halil, sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Tamam.
VAR: Temas noktasını göstereceğim.
Hakem: Tamam.
Hakem: Arka bacak temas noktasını gördüm. Sağ ayak gördüm.
Hakem: Başka açın var mı?
VAR: Gösteriyoruz. Bu açı evet.
Hakem: Topa dokunduktan sonra dikkatsiz müdahale.
Hakem: Gol iptal. Serbest vuruş.
VAR: Katılıyorum.
FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN 2. GOLÜ
VAR: Halil, bence burada faul var. APP'de faul, lütfen gel ve bak. Sana inceleme öneriyorum.
Hakem: Topa mı, ayağa mı?
VAR: Topla oynamıyor, rakibin ayağına vuruyor.
VAR: Bu temas noktası.
Hakem: Pozisyonu göremedim.
VAR: Sana teması göstereceğim.
Hakem: Lütfen oynat, evet. Topa ilk dokunan mavili değil mi?
VAR: Evet.
Hakem: Gördüm, ilk mavili topa dokunuyor, sonra 19 numara vuruyor. Böyle gördüm.
Hakem: Golü iptal ediyorum. Çünkü 19 numara müdahale ediyor.
VAR: Katılıyorum.