Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası, Ankara'da devam ediyor

Türk güreşinin altyapısını güçlendirerek yeni olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için hayata geçirilen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nın ikincisi, büyük bir katılımla Ankara'da devam ediyor.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen minik güreşçiler, Ankara Spor Salonu'nda serbest kategorisinde mindere çıktı.

Minik güreşçilerin mücadelesini izleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sporculardan dereceye giren bazılarının madalyalarını takdim ettikten sonra yaptığı konuşmada, "Türk güreşine ve ata sporuna halkımızın büyük bir desteği var, biz de sonuna kadar bu kardeşlerimizin ve ata sporumuzun yanındayız. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz, yeter ki bu çocuklarımıza sahip çıkalım. İnşallah bunların içerisinden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları, nice Tahalar nice Rızalar gibi Avrupa ve dünya şampiyonalarında rekorlar kırmış güzel pehlivanlar çıkacak, ahlaklı ve iyi sporcular çıkacak." diye konuştu.

"Gençlerimizin yanındayız, çocuklarımızın yanındayız ve sonuna kadar desteğimiz de arkanızda." diyen Bayraktar, "Böyle güzel bir organizasyondan dolayı başkanımıza ve tüm yönetim kuruluna ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. En büyük tebrikleri de buradaki sporculara ve onların ailelerine yapıyorum. Lütfen çocuklarımıza bu şekilde destek olup sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül : "Bir rekora imza atıyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin amatör branşlarda en büyük katılımlı şampiyonasına, Allah'a şükür bir rekora imza atıyoruz. Böyle bir salonda bu gurur için özellikle Basketbol Federasyonu Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu'na da bu salonu bize tahsis ettikleri için teşekkür ediyorum. Tabii 10 bin çocuğu getirip güreştirmek kolay değil, şu anda sadece serbest güreşte 4 bin 500 çocuk güreşiyor halen de kayıtlar açık durumda. Gelen her sporcuya bu işi sevdirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ailelerin ve çocukların güreş heyecanının artmasını istediklerini belirten Akgül, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız güreşe heyecanı tekrar kazandırmak, 9 yaşı ilk kez güreştirdik. Allah'ın izniyle her sene büyütmek istiyoruz. Adını 2. Büyük Güreş Festivali koyduk. Gelen federasyon başkanları da bunu devam ettirsin istiyoruz. 10 bin çocuk güreşiyor, içlerinden 10 yetenekli çocuk keşfetsek biz karlıyız, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olacak kapasitede çocuk istiyoruz." dedi.

Gelecek yıllarda 15 bin çocuğu güreştirecek seviyede program yapacaklarını da dile getiren Akgül, şöyle konuştu:

"Altyapıdaki havuz ne kadar kaynarsa üst yapıda o kadar rahatlar. Bu çocukların hesabı 4-5 yıl sonra bana sorulsun çünkü 10-12 yaşındalar, 6 yıl sonra Türk güreşinde başarı gelmezse bunun sorumlusu benim, bunu özellikle söylüyorum. Var olan jenerasyonumuzu en iyi şekilde hazırlıyoruz ama onlar biraz ötelendiler. Ötelendikleri için dünya güreşinden geri kaldılar. Onları toparlamakta zorlanıyoruz ama Allah'ın izniyle toparlayacağız. Bizim sorumlu olduğumuz alan bu yeni gelen gençlik, Türk güreşinin "ekim" zamanı diyoruz. Minderlerde aynı renklerde yeni bir logo yaptık. Bu renkler organizasyona özel olacak. Türk güreşinin "ekim" dönemi, seneye 3'üncüsü farklı bir şehirde olacak."

Miniklerin şampiyonasında sahne alan sanatçı Reynmen de şarkılarıyla geleceğin şampiyon güreşçilerine coşkulu anlar yaşattı.