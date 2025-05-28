2. Lig Play-Off Finali Kayseri'de Oynanacak

2. Lig Play-Off Finali Kayseri'de Oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Haziran 2025'te oynanacak 2. Lig Play-Off Final maçının Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşeceğini duyurdu.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor arasında oynanacak olan 2'nci Lig Play-Off Final maçının Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Nesine 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00'de Artı Değer Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor A.Ş. arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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