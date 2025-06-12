2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşen siyah beyazlı ekipte, kulüp devri için başlatılan süreç çıkmaza girdi. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın öncülüğünde gerçekleştirilen satın alma girişimi beklenen sonucu vermedi.

Kulüp Başkanı Şahin Kaya, "Bir aydır bekliyoruz, ancak bu işin olmayacağını düşünüyorum" diyerek umutsuzluğunu dile getirdi.

TALİP ÇIKMADI

Haluk Alıcık, eski Kulüp Başkanı Özgen Türker ve bazı iş insanlarıyla birlikte Nazillispor'u devralmak için adım atmıştı. Yapılan görüşmelerde, Alıcık'ın yaklaşık 6,5 milyon TL nakit ödeme yapmayı ve kulübün 50 milyon TL'yi bulan borçlarını üstlenmeyi kabul ettiği öğrenildi. Ancak anlaşmaya rağmen, süreç ilerlemeyince belirsizlik devam etti.

Kulüp Başkanı Şahin Kaya, yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Haluk Alıcık'ın girişimi nedeniyle başka kimseyle görüşmedim, ancak bir aydır beklemedeyiz. Artık bu işin olacağını düşünmüyorum. Eğer sonuç alınmazsa, yeni yatırımcılarla görüşeceğiz" dedi.

KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYALAR

Kulüp devri gerçekleşmezse, Nazillispor'un önümüzdeki sezon 3. Lig'de yer alma şansı da risk altına girebilir. Borç yükü nedeniyle profesyonel liglere veda etme ihtimali güçlenirken, şehirdeki iş dünyasının sessizliği ve taraftarların endişeli bekleyişi sürüyor. Bu durum, kulübün 58 yıldır mücadele ettiği profesyonel liglere veda etmesine ve faaliyetlerine son vermesine yol açabilir.