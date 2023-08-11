2. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu Gerçekleştirildi

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü tarafından düzenlenen 2. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu, Çanakkale Valiliği ve Türkiye Yüzme Federasyonu onayıyla gerçekleştirildi. Maratonda Ümit Kemal Cengiz birinci olurken, diğer sporcular da bayrak takımlarıyla yarıştı. Maratonu tamamlayan Cengiz'e alkışlarla karşılandı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 2. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu yapıldı.

Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan sabah saatlerinde tekneye binen sporcular, saat 07.05'te Kemikli Burnu açıklarından denize atladı.

Maratonda Ümit Kemal Cengiz solo yüzerken, birinci bayrak takımında Mert Çadırcı, Süha Gündüz, Özgecan Özdemircan, Işıl Özganan ve Kayhan Karahan, ikinci bayrak takımında Kağan Karakaş, Kağan Alkan, İlker Ongun, Cansu Şenatar ve Gökcen Aydın yer aldı.

Sahil Güvenlik botunun çevrede güvenlik önlemi aldığı maratonda her sporcuya bir tekne eşlik etti.

Açık su yüzücüsü Ümit Kemal Cengiz, 25 kilometrelik 2. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu'nu 8 saat 3 dakika 25 saniyede tamamladı.

Gökçeada'daki Kuzulimanı'nda yer alan plaja çıkan 47 yaşındaki Cengiz'e, çevrede denize girenler alkışlayarak tezahüratta bulundu.

Ümit Kemal Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maratonun başlangıçta kolay olacağını ve hızlı gideceğini düşündüğünü belirterek, "Rüzgar arkamızdaydı ama sonra o kadar rahat geçmedi. Sonları biraz daha zorluydu. Bundan daha uzununu da yüzdüm ama bu da epey zorlayıcıydı. Daha önce İskenderun ve Napoli Capri'de yüzdüm. Orası 36 kilometreydi. Burası daha kısa gibi duruyor ama tam 25 olmadı, 30 kilometreye yaklaştı gibi hissettim." dedi.

İstanbul Boğazı'nı geçme yarışına da katılacağını aktaran Cengiz, biraz mola verip 3 ay sonra havuz yarışında mücadele edeceğini sözlerine ekledi.