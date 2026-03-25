Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında Slovakya'yı Berkay Aslan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Milliler, gruptaki diğer maçlarda da başarılı olursa Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Cosenza şehrindeki Comunale San Vito Stadı'nda oynanan mücadelede milliler, 39. dakikada Berkay Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmazken ay-yıldızlı takım, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

Türkiye; İtalya, Macaristan ve Slovakya'nın yer aldığı grubu lider tamamlaması durumunda 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde Galler'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

Trump'ı hiç umursamıyor! İran için ölümcül emri verdi
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı

Genç hemşirenin korkunç ölümü! İşte doktor sevgilisinin ilk ifadesi
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı

İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı

43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi

Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan hamlesi
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim