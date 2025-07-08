19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Karadağ'da Başlıyor

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19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 9-20 Temmuz tarihlerinde Karadağ'ın Podgorica kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye, F grubunda Hırvatistan, Hollanda ve Avusturya ile mücadele edecek.

Hentbolda, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 9-20 Temmuz tarihlerinde Karadağ'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podgorica kentindeki organizasyonda Türkiye, F grubunda Hırvatistan, Hollanda ve Avusturya ile karşılaşacak.

İlk kez 24 takımın katılımıyla düzenlenecek olan şampiyonada müsabakalar, dörderli 6 grupta oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 12 takım, dörtlü takımlardan oluşan 3 grubun yer aldığı "Ana Tur"a katılmaya hak kazanacak. Ana Tur'da ise, her gruptaki ilk iki takım ve en iyi üçüncü iki takım çeyrek finallere yükselecek.

Şampiyonada, çeyrek finaller 17 Temmuz Perşembe, yarı finaller 18 Temmuz Cuma günü oynanırken, 20 Temmuz Pazar günü ise final maçıyla şampiyon belli olacak.

19 Yaş Altı Hentbol Kadın Milli Takımı'nın grup maçları programı şöyle:

Yarın:

13.00 Hollanda-Türkiye

10 Temmuz Perşembe:

13.00 Avusturya-Türkiye

12 Temmuz Cumartesi:

15.30 Türkiye-Hırvatistan

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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