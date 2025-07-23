19 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda Sahaya Çıkıyor
Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Özbekistan'da başlayacak Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek. Takım, 24 Temmuz'da Özbekistan ile karşılaşacak. Diğer rakipleri ise Arjantin, Pakistan, Belçika ve Porto Riko.
19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Özbekistan'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda Özbekistan, Belçika, Arjantin, Porto Riko ve Pakistan ile mücadele edecek.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, son 16 turuna yükselecek.
Başantrenör Engin Yılmaz yönetimindeki milli takımın maç programı ve sporcu kadrosu şu şekilde:
Yarın:
15.00 Özbekistan-Türkiye
25 Temmuz Cuma:
12.00 Arjantin-Türkiye
26 Temmuz Cumartesi:
09.00 Pakistan-Türkiye
28 Temmuz Pazartesi:
09.00 Belçika-Türkiye
29 Temmuz Salı:
12.00 Porto Riko-Türkiye
Kadro
Pasörler: Ömercan Burak Karahan, Tarık Erginay
Pasör çaprazları: Ata Ünver, Muhammed Emin Alaca
Smaçörler: Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Aslan, Mehmet Ege Biber
Orta oyuncular: İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Kaan Barlak
Libero: Recep Çınar Yağlı