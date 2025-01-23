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Futbol dünyasında bomba gelişme: Bir ülkede VAR kalkıyor

Futbol dünyasında bomba gelişme: Bir ülkede VAR kalkıyor
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Norveç futbolunun en üst düzey iki ligindeki 32 takımın temsil edildiği Kulüpler Birliği, yeni sezonda VAR sisteminin kullanılmaması yönünde federasyona tavsiye verdi. Yapılan oylamada 19 kulüp VAR sistemini reddetti. 13 kulüp ise uygulamaya devam edilmesi için oy kullandı. Norveç Futbol Federasyonu'nun bu konudaki kararını mart ayında vermesi bekleniyor.

Norveç'te en üst düzey ikili ligde mücadele eden futbol kulüpleri, son zamanlarda tartışmalara neden olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devre dışı bırakılması yönünde federasyona tavsiye verdi.

32 TAKIMDAN 19'U "KALDIRILSIN" DEDİ

Norveç futbolunun en üst düzey iki ligindeki (Eliteserien ve OBOS) 32 takımın temsil edildiği Kulüpler Birliği tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda VAR sisteminin kullanılmaması yönünde oy çokluğuyla tavsiye kararı alındığı belirtildi. Oylamada 19 kulübün VAR sistemini reddettiği, 13 kulübün ise uygulamaya devam edilmesi için oy kullandığı aktarıldı.

FEDERASYON MART AYINDA KARAR VERECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Norveç Kulüpler Birliği Başkanı Cato Haug, "Bu teknolojinin potansiyele sahip olduğunun farkındayız ancak bugünkü tartışma ve sonrasında yapılan oylama sonucunda kulüplerimizin çoğunluğunun VAR'ın mevcut versiyonunun yeterince iyi çalışmadığına inandığını görmüş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Kulüplerin aldığı tavsiye niteliğinde kararın ardından VAR'ın ülke futbolundaki geleceğine ilişkin nihai kararın Norveç Futbol Federasyonu tarafından mart ayında verilmesi bekleniyor.

VAR PROTESTO EDİLMİŞ, MAÇ YARIDA KALMIŞTI

Norveçli futbolseverler, seyir zevkini düşürdüğü gerekçesiyle birçok maçta VAR sistemini protesto etmişti. Temmuz 2024'te yoğun protestolara sahne olan Rosenborg ile Lilleström arasındaki lig karşılaşması, sahaya atılan çeşitli maddeler nedeniyle yarıda kalmıştı.

DAHA ÖNCE İSVEÇ BU KARARI ALMIŞTI

Norveç Futbol Federasyonu, en üst iki ligindeki takımların çoğunluğundan gelen bu fikri hayata geçirirse VAR'ı iptal eden ikinci ülke olacak. Daha önce İsveç Futbol Federasyonu da VAR sistemini kullanmama kararı almıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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