19. Asya Oyunları Açılış Töreni Unutulmaz Anılara Ev Sahipliği Yaptı

Heyecanla beklenen 19. Asya Oyunları için Hangzhou'da yapılan açılış töreni tüm dünyanın ilgisini çekti. Tören, geleneksel Çin enstrümanları ve 3D baskı teknolojisi gibi öğelerle renklendi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın açılış töreninde sahne alan sanatçılar, 23 Eylül 2023. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

19. Asya Oyunları'nın açılış töreni, yıllar boyunca unutulmayacak anılara ev sahipliği yaptı.

HANGZHOU, 24 Eylül (Xinhua) -- Heyecanla beklenen 19. Asya Oyunları için Hangzhou'da Cumartesi akşamı yapılan açılış töreni tüm dünyanın ilgisini çekti.

Açılış töreni ise yıllarca hatırlanacak bazı çarpıcı anlara imza attı.

Hangzhou Asya Oyunları'na katılan sporcu heyetleri, girişlerinde "Bizim Asya'mız" adlı şarkıyla karşılandı. Bu başlık, 33 yıl önce Beijing'de düzenlenen 11. Asya Oyunları için kaleme alınan ve çok sevilen bir şarkının açılış dizesini hatırlattı. O etkinlik, Çin'in ilk defa ev sahipliği yaptığı büyük bir uluslararası spor etkinliği olarak tarihe geçmişti ve bu marş o gün sokaklarda yankılanmıştı.

Geçit töreninde Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'na giren Çin heyeti. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)

"Bizim Asya'mız" şarkısının orijinal versiyonundaki canlı temponun aksine, bu yorumunda geleneksel Çin enstrümanları kullanıldı. Bu versiyon, LED zeminde sergilenen ve karmaşık tabloları andıran zarif çiçek desenlerini de tamamlıyordu.

Ayrıca, 3D baskı teknolojisi kullanılarak hazırlanan ve delegasyonların isimlerini taşıyan yelpaze şeklindeki pankartlar ambiyansa renk kattı.

Tören sırasında gösterilen bir video, genç bir adamın binlerce yıllık tarih boyunca yaptığı yolculuğu tasvir etti. Bu yolculuk, tarihi M.Ö. 3.300 - 2.300 yıllarına kadar uzanan antik Liangzhu kentinde başlıyordu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu kent, Çin medeniyetinin en az 5.000 yıllık geçmişinin bir kanıtı olarak dünya çapında tanınıyor.

Açılış töreni sırasında performans sergileyen sanatçılar. (Fotoğraf: Yang Lei/ Xinhua)

Hangzhou Asya Oyunları'nın ateşi Haziran ayında burada yakılmıştı. Genç adamın yolculuğu aynı zamanda onu Hangzhou'nun başkent olarak hizmet verdiği bir dönem olan Güney Song Hanedanlığı (M.S. 1127-1279) dönemine de götürdü. Videoda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Batı Gölü ve dokunaklı Beyaz Yılan Efsanesi karakterleri de dahil olmak üzere şehrin çeşitli kültürel sembolleri vurgulandı.

Seyahatleri boyunca çeşitli kişilerle tokalaşan adam, hoşgörü ve mirası sembolize ediyordu.

Nefes kesici doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla ünlü Hangzhou şehri, performans sırasında canlı bir şekilde canlandırıldı.

LED zemin izleyicileri adeta boyalı bir parşömenin içine çekerek 3 boyutlu bir görsel efekt yarattı. Bu sahnede yağmur damlaları parıldayan sularda sıçrarken, zarifçe açılan bir lotus yaprağı ve antik Gongchen Köprüsü, geçmişi günümüze bağladı.

Açılış töreni sırasında performans sergileyen sanatçılar. (Fotoğraf: Chen Yichen/Xinhua)

Geleneksel kıyafetler giyen sanatçılar, müzik ve kaligrafi de dahil olmak üzere tarihi sanat formlarını sergilediler. Bu bölümün sonunda, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi sayısız gökyüzü fenerinin yükselmesini sağladı ve iyi dilekleri temsil eden tarihi bir Çin geleneğini somutlaştırdı.

İlk defa, dijital bir meşale taşıyıcısı, Asya Oyunları meşalesinin yakılmasına katkıda bulundu. Genellikle Çin'in teknoloji merkezi olarak bilinen Hangzhou, Asya Oyunları'nın "akıllı" temasını vurgulayarak milyonların dijital bir meşale geçişine tanık olmasını sağladı.

Açılış töreni sırasında koşan dijital bir meşale taşıyıcısı. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Açılış töreni sırasında, meşale taşıyıcılarını simgeleyen dijital bir figür, ikonik Qiantang Nehri'nden geçti ve Çinli yüzme olimpiyat şampiyonu Wang Shun ile birlikte dalga şeklindeki kazanı tutuşturdu.