18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlık kamp kadrosu açıklandı

Çekya'da düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası eleme grubunda mücadele edecek olan milli takımın hazırlık kampı kadrosu belirlendi. İlk ikiye giren takımlar doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlık kamp kadrosu belli oldu.

Çekya'da 5-7 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Çekya, Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek millilerin hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak kampın ilk bölümünde (18-25 Aralık) 20 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı ile ortak kamp yapacak olan milliler, 26-30 Aralık tarihlerinde İtalya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nı ağırlayarak ikili kamp yapacak.

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası eleme grubunda ilk iki sırayı alan takımlar direk olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

İlk ikiye giremeyen takımlar ise 10-18 Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek B klasmanı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu şöyle:

"Efkan Çoban, Emre Yıldırım, Muammer Efe Barlas, Muhammed Mustafa Tekcan, Şahan Mutlu, Yunus Emre Topsakal, Efe Çakıroğlu, Kayra Mete, Melih Safa Kavakcı, Egehan Gül, Ali Süer, Alperen Tunael, Tuna Poyraz Serpil, Efe Şahin, Hakan Özdemir, Kadir Şahin Ayyıldız, Hasan Kenan Önel, Muhammed Maskar, Muratcan Temli, Atakan Cingöz, Devrim Kaftan, Sadık Emre Herseklioğlu."