18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın Çanakkale kampı sona erdi

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın, İsveç'te düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Çanakkale kampı sona erdi.

Ay-yıldızlı takım, 1-9 Ağustos'ta İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdürdü.

Yılmaz, kampa ilişkin AA muhabirine, Çanakkale kampının verimli geçtiğini ve planlanan çalışmaları başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Hazırlık turnuvası için Fransa'ya gideceklerini hatırlatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için de güzel bir hazırlık olacak. Maçlar ve rakipler zor. Yıllardır Avrupa'da ekol olmuş ülkelerin takımlarıyla oynayacağız. O yüzden bizim açımızdan güzel bir veri olacaktır. Ona göre de çalışmalarımıza yön verip, birkaç değişiklik veya birkaç eklemeyle biz de eksiklerimizi görüp veya daha iyi yaptığımız şeylerin üstüne giderek öyle bir turnuva olarak değerlendireceğiz orayı.Sonra da Slovenya ile ikili temasımız, sonra Litvanya'da katılacağımız bir turnuva, en sonunda İsveç'e Avrupa Şampiyonası'na en ideal ve en sağlıklı kadroyla gitmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar bir sakatlığımız olmadı. Bu bizim için en öncelikli şeylerden biri. Takımın havası da yavaş yavaş oturmaya başladı. Memnunuz, inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz."