Haberler

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın Çanakkale kampı sona erdi

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın Çanakkale kampı sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, İsveç'teki Avrupa Şampiyonası öncesi Çanakkale kampını tamamladı. Başantrenör Nevriye Yılmaz, kampın verimli geçtiğini ve takımın hazırlık turnuvaları için Fransa'ya gideceğini açıkladı.

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'nın, İsveç'te düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Çanakkale kampı sona erdi.

Ay-yıldızlı takım, 1-9 Ağustos'ta İsveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdürdü.

Yılmaz, kampa ilişkin AA muhabirine, Çanakkale kampının verimli geçtiğini ve planlanan çalışmaları başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Hazırlık turnuvası için Fransa'ya gideceklerini hatırlatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için de güzel bir hazırlık olacak. Maçlar ve rakipler zor. Yıllardır Avrupa'da ekol olmuş ülkelerin takımlarıyla oynayacağız. O yüzden bizim açımızdan güzel bir veri olacaktır. Ona göre de çalışmalarımıza yön verip, birkaç değişiklik veya birkaç eklemeyle biz de eksiklerimizi görüp veya daha iyi yaptığımız şeylerin üstüne giderek öyle bir turnuva olarak değerlendireceğiz orayı.Sonra da Slovenya ile ikili temasımız, sonra Litvanya'da katılacağımız bir turnuva, en sonunda İsveç'e Avrupa Şampiyonası'na en ideal ve en sağlıklı kadroyla gitmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar bir sakatlığımız olmadı. Bu bizim için en öncelikli şeylerden biri. Takımın havası da yavaş yavaş oturmaya başladı. Memnunuz, inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu

Dün yeşil ışık yakmıştı! Trump Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı

ABD ve İsrail saldırılarında ölen Hamaney için Necef'te veda töreni
Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu