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Voleybol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Macaristan'ı 3-1 yenerek namağlup finale yükseldi. Letonya'da oynanan maçta 8'de 8 yapan milli takım, finalde Fransa-İtalya galibiyle karşılaşacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Macaristan'ı 3-1 yenerek 8'de 8 yaptı ve namağlup finale yükseldi.

Milli takım, Letonya'nın başkenti Riga'da Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-6, 25-29 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.

Şampiyonadaki 8 maçını da kazanan 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa-İtalya yarı final karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Final maçı, yarın TSİ 19.00'da aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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