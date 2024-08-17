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17 Yaşındaki Milli Atlet Reyhan Taşdelen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

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Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor. Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları için uzun atlama T20 kategorisinde 'yüksek performans kotası' almaya hak kazanan 17 yaşındaki Reyhan Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde güç topluyor.

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanan 17 yaşındaki milli atlet Reyhan Taşdelen, uzun atlama branşında altın madalyayı hedefliyor.

Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları için uzun atlama T20 kategorisinde "yüksek performans kotası" almaya hak kazanan 17 yaşındaki Reyhan Taşdelen, İlkadım Atletizm Pisti'nde güç topluyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Reyhan Taşdelen, gözünü altın madalyaya dikti.

Milli sporcu Reyhan Taşdelen, AA muhabirine, spora 7 yıl önce öğretmeninin tavsiyesiyle yöneldiğini ve severek sürdürdüğünü söyledi. elde ettiği başarıları anlatan Reyhan Taşdelen, "Dubai Grand Prix Para Atletizm Turnuvası'nda 400 metrede ikinciliğim var. Dünya ikinciliği ve üçüncülüğüm bulunuyor. Aynı zamanda mayıs ayında yapılan dünya şampiyonasında uzun atlama ve 400 metrede dördüncü oldum. Haziran ayında da İsveç'teki Avrupa şampiyonasında 400 yüz metre engellide şampiyon oldum. Aynı zamanda da bayrak takımımızla rekor kırdık." diye konuştu.

Olimpiyatlara az bir zaman kalması nedeniyle heyecanlı olduğunu aktaran Reyhan Taşdelen, "Hedefim kesinlikle altın madalya, her sporcunun olduğu gibi. Antrenmanlarımız gayet iyi ilerliyor, tam istediğimiz gibi. Olimpiyatlarda en genç sporcu olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve marşımızı okutmak istiyorum. Umarım bunu başaracağım." ifadelerini kullandı.

"Reyhan başarılarıyla adından yıllarca söz ettirecek"

Aytunç Göz ise para atletizmde iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Fransa Para Atletizm Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na sadece 3 sporcuyla katılırken biz sadece Samsun'dan 4 sporcuyla katılıyoruz. Bu da aslında gelinen noktayı bizlere gösteriyor." ifadesini kullandı.

Göz, antrenmanlarının güzel ilerlediğini belirterek, "Reyhan ile hayalimiz dünyanın en genç para atleti olarak madalya sahibi olması, kariyerine böyle bir başlangıç yapmasını istiyoruz. Reyhan'ın dünyada adından yıllarca söz ettireceğine inanıyoruz. Reyhan aynı zamanda 100 ve 200 metre Türkiye şampiyonumuz. Slovakya'da da çok iyi bir derece elde etti. Bayrak takımıyla birlikte Türkiye rekoru kırdılar. Şu an için bütün planlamamız doğru gidiyor. Böyle elit atletlere her zaman ulaşamıyoruz. Ulaştığımız zaman da en iyisini onlar için yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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