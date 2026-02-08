Kocaeli'deki 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu, Darıca Belediyesi ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen ve 900 sporcunun katıldığı organizasyonda grekoromen ve serbest stilde müsabakalar tamamlandı.

Grekoromen stilde Karatay Belediyesi Spor Kulübü 79 puanla birinci, Hendek Olimpik Spor Kulübü 74 puanla ikinci, Manisa Büyükşehir Belediyesi 71 puanla üçüncü oldu.

Serbest stilde ise Ankara ASKİ Spor Kulübü 114 puanla birinciliği, Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü 110 puanla ikinciliği, Trabzon Karayolları Spor Kulübü 80 puanla üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, protokol üyelerince verildi.